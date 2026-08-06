Ezana baskıyı arttırıyor

İsrail ordusu, işgal altındaki Doğu Kudüs’te bulunan Kalendiya Mülteci Kampı ile Kefr Akab beldesine geniş çaplı baskın düzenledi, kamptaki camilerde dün sabah ezanının okunmasını engelledi.

Kudüs Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, İsrail askerleri sabahın erken saatlerinde Doğu Kudüs’ün kuzeyindeki Kalendiya Mülteci Kampı ile Kefr Akab beldesine çok sayıda askeri araçla baskın düzenledi. İsrail ordusunun bazı bölge sakinlerine gönderdiği mesajlarda, “kampta geniş çaplı askerî operasyon başlatıldığı” bildirildi.

Ramallah - aa

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Lübnan’dan çıkmaya niyeti yok

İsrail merkezli Haaretz gazetesinin uydu görüntüleri ve saha verilerine dayandırdığı haberine göre İsrail ordusu, işgal ettiği Lübnan’ın derinliklerinde varlığını giderek pekiştiriyor. İsrail ordusu şu ana kadar Lübnan’da yaklaşık 602 kilometrekarelik bir alanı işgal etti. Bu alan bazı bölgelerde İsrail sınırından 12 kilometre derinliğe kadar ulaşıyor. Ordu bu bölgede en az 7 yeni üs kurdu ve kilometrelerce uzunlukta lojistik yollar inşa etti. İsrail sınırından Lübnan’ın iç kesimlerine kadar uzanan yol boyunca, aralarında sivil müteahhit çalışanlarının da bulunduğu ekiplerin kullandığı ekskavatörler, silindirler ve D-9 dozerleri gibi çok sayıda iş makinesi çalışıyor. Üst düzey bir askerî yetkili geçen ay gazeteye yaptığı açıklamada, orduya Lübnan’da bir yıla kadar kalmaya hazırlanması yönünde talimat verildiğini söyledi.

İstanbul - aa