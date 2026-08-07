Tercihte popülerliğe kapılmayın

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Psikoloji Bölümü Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Fatıma Nurefşan Yumuşak, üniversite adayı öğrencilerin popüler bölümler yerine ilgi alanlarını, değerlerini ve güçlü yönlerini merkeze alan tercihlerde bulunmasının, uzun vadede daha sağlıklı sonuçlar doğuracağını ifade etti.

YKS’de doğru tercih, doğru üniversite, doğru meslek

Akademisyen ve Öğrenci Röportajları Tercih döneminde yaşanan heyecan ve kaygının doğal olduğuna dikkati çeken Yumuşak, belirli düzeyde kaygının kişinin seçenekleri daha dikkatli değerlendirmesine katkı sağlayabileceğini aktardı. Kaygının karar verme sürecini zorlaştırması, sürekli erteleme davranışına dönüşmesi, yoğun umutsuzluk oluşturması ya da günlük yaşamı etkilemesi halinde profesyonel destek alınmasının faydalı olacağını ifade eden Yumuşak, “Önemli olan kaygının tamamen ortadan kaldırılması değil, kararlarımızı yönetmeye başlamaması.” değerlendirmesinde bulundu. AA

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