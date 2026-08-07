Kavurucu sıcaklara sağanak arası

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıklarının ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyretmeye devam edeceğini bildirdi.

Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinde yerel sağanak yağış beklenirken, Marmara’nın güneybatısı ve Kuzey Ege için kuvvetli rüzgar uyarısı yapıldı. Hava sıcaklığının birçok ilde 35 derecenin üzerinde seyretmesi beklenirken, Ege ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde sıcaklıkların 40-41 dereceye kadar ulaşacağı tahmin ediliyor. Termometrelerin Aydın ve Şanlıurfa’da 41; Denizli, Diyarbakır ve Siirt’te ise 40 dereceyi göstermesi bekleniyor. Haber Merkezi

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