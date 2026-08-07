“Asıl beka meselesi bu”

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, Ankara Kent Konseyi (AKK) Gençlik Meclisi ve Esnaf Meclisi ev sahipliğinde, “SözOnda Deneyim Paylaşım Platformu’nun” Gençlik Parkı’nda düzenlediği etkinliğin misafiri oldu.

Türkiye’nin çok ciddi bir “bağımlılık meselesi” olduğuna dikkat çeken Arıkan, “Bağımlılık meselesi... 16 milyon olmuş, yani her beş kişiden biri bağımlılık tehlikesiyle karşı karşıya ve bunu 10 yıl tesbit edemiyorsunuz bazen. Türkiye’de bir beka meselesi varsa budur beka meselesi. Terörden daha büyük bir konu. Aile meselesi, kumar meselesi, sanal kumar meselesi... Değerli bakanlarımız geçmişte kumarı yasaklamışlardı. Çok zor şeyler değil. Ama bugün resmi kanallardan kumarın işletsel hale geldiğini, oradan vazgeçilmediğini görmek, bununla alakalı duyarsız kalmak bizim rahatsız olduğumuz hususlardan biri. Tabii ekonomik sıkıntıları çözmeden oralara gelemiyor. Birçok şeyin kaynağı ekonomik sıkıntılara dayanıyor” dedi.

Ankara - Anka