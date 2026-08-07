BM: İsrail’in saldırıları 1380’i aştı: Batı Şeria’da işgalci şiddeti tırmanıyor

BM, Batı Şeria’da bu yıl İsrailli işgalcilerin karıştığı 1380’i aşkın saldırı yaşandığını belirterek faillerin hesap vermesi çağrısı yaptı.

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, New York’ta düzenlenen günlük basın toplantısında, Orta Doğu’daki gelişmelerle ilgili güncel bilgileri paylaştı. Batı Şeria’da yaşanan olaylardaki artışa dikkati çeken Haq, bu yılın ilk gününden temmuz sonuna kadar, “bölgedeki 250 Filistinli yerleşiminde, İsrailli işgalcilerin karıştığı 1380’den fazla olayın tespit edildiği, söz konusu olaylarda, can kaybı, maddi hasar veya her ikisinin de meydana geldiğini” aktardı.

Haq, konuyla ilgili BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisinin (UNOCHA) istatistiki bilgilerini paylaşırken, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin bu sürede günde 6,6 olaya sebep olduğunu ve 2 bin 300’den fazla Filistinliyi yerinden ettiğini dile getirdi.

Failler hesap vermeli

BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı, İsrail güçlerinin ve Filistin topraklarını gasbedenlerin yürüttüğü operasyonların “Filistinlilerin yaşam alanlarını ve geçim kaynaklarını etkilemeye devam ettiğini” hatırlattı. Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler tarafından gerçekleştirilen son saldırıya işaret eden Haq, söz konusu grubun, dün gece El Halil’in güneyindeki Masafer Yatta bölgesindeki bir Filistin yerleşiminde evleri ateşe verdiğini söyledi. Haq, yerleşim yerinde yaşanan olayda, aralarında 14 çocuğun da bulunduğu 3 ailenin yerinden edildiğini, 2’si çocuk olmak üzere, çok sayıda kişinin ise yaralandığını bildirdi.

Haq, işgal altındaki Filistin topraklarında yaşayan Filistinlilerin korunması ve “faillerin hesap vermesinin sağlanması” gerektiğini bir kez daha vurguladı.