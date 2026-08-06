Fındık üreticisi tekellerin insafında

YENİ Parti Giresun Milletvekili ve Parti Meclisi Üyesi Elvan Işık Gezmiş, TBMM Genel Kurulu’nda kürsüden yaptığı konuşmada elinde fındık sepeti ve kara lastik ayakkabıyla çıkarak Karadenizli üreticilerin yaşadığı problemleri anlattı.

Üreticinin tekellerin insafına bırakıldığını belirten Gezmiş, hasat öncesinde açıklanan yüksek rekolte tahminleriyle fiyatların baskılandığını söyledi. Geçtiğimiz yıl eylül ayında 350 TL seviyesinde olan fındığın bugün 180 TL’lere kadar gerilediğini hatırlatan Gezmiş, bunun üreticiyi büyük bir çıkmaza sürüklediğini ifade etti. İktidarın tarım politikalarını da eleştiren Gezmiş, “AKP, Türkiye’de çiftçiyi üretim yapamaz hale getirirken, en verimli tarım arazilerini maden sahalarına dönüştürdü. Durup tüm bunları düşünün. Yarın çocuklarınız size, ‘Bu topraklar neden boşaldı, neden artık fındık üretilmiyor?’ diye sorduğunda verecek bir cevabınız olsun” ifadelerini kullandı. Ankara - Anka

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