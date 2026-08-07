Fen liseleri ilk tercih oldu

2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki ilk yerleştirme sonuçlarına göre, 1 milyon 259 bin 614 kontenjanın 963 bin 322’si dolarken, genel doluluk oranı yüzde 76,48’e yükseldi.

Merkezî sınavla öğrenci alan okullarda ise doluluk oranı yüzde 95,76 olarak gerçekleşti. Merkezî sınavda yüzde 5’lik başarı dilimine giren öğrencilerin yüzde 52,16’sı fen liselerini, yüzde 40,55’i ise Anadolu liselerini tercih etti. Yerel yerleştirmede 730 bin 536 öğrenci ilk üç tercihinden birine yerleşirken, Anadolu imam hatip liselerine yerleşen öğrenci sayısı geçen yıla göre 6 bin 811 artarak 76 bin 6’ya yükseldi. İlk yerleştirmede istediği okula yerleşemeyen öğrencilerin başvuru yapması için 7 Ağustos (bugün) son gün. Sonuçlar ise 10 Ağustos’ta açıklanacak. Haber Merkezi

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