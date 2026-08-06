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10 AĞUSTOS 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

Rusya'daki Wildberries deposu tekrar hasar gördü

06 Ağustos 2026, Perşembe 11:40
Rusya'nın Tver bölgesinde Wildberries'e ait lojistik merkezi, 4 Ağustos’ta gerçekleştirilen saldırının ardından, düşürülen insansız hava aracına (İHA) ait parçalar nedeniyle tekrar hasar gördü.

Tver Valisi Vitaliy Korolev, yaptığı yazılı açıklamada, Rus hava savunma sistemlerinin bölge üzerinde İHA saldırısını engellediğini belirtti.

Düşürülen bir İHA'nın parçalarının Wildberries lojistik merkezinin cephesinde küçük çaplı hasara yol açtığını aktaran Korolev, olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmadığını bildirdi.

Korolev, 4 Ağustos’ta bölgede düşürülen İHA'ya ait bir parçanın Kalininskiy ilçesindeki Wildberries lojistik merkezinin duvarına isabet ettiğini ve binanın kısmen hasar gördüğünü bildirmişti.

Ukrayna, son dönemde Rusya merkezli Wildberries'e ait depo ve lojistik tesislerine yönelik İHA saldırıları düzenliyor.

Rusya: Ukrayna’nın askeri yük taşıyan 2 gemisini Karadeniz’de vurduk

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Rus ordusunun Ukrayna’nın gemilerine yönelik saldırıları sürdürdüğü belirtildi.

Karadeniz’de Odessa kentinin güney ve doğusunda dün 2 kuru yük gemisinin vurulduğu kaydedilen açıklamada, bu gemilerin askeri yük taşıdığı ifade edildi.

Açıklamada, saldırıda insansız hava araçlarının (İHA) kullanıldığı aktarıldı.

AA

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