14 deprem dosyası Yargıtay’da

En az 53 bin vatandaşın can verdiği, 100 binden fazla vatandaşın yaralandığı Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinin üzerinden 3 yıl 6 ay geçti.

Depremlerde yıkılan ve en az bin kişinin can verdiği yapılara ilişkin 14 dava dosyası, temyiz incelemesi için Yargıtay 12. Ceza Dairesi’ne ulaştı. İsias Otel, Palmiye Sitesi ve Bilge Sitesi gibi çok sayıda kişinin yaşamını yitirdiği binalara ilişkin davalarda Yargıtay’ın vereceği karar bekleniyor. Depremde yakınlarını kaybedenler, “Biz 3,5 yıldır uyku uyumuyor, nefes alamıyoruz. Bize nefes aldırabilecek tek şey, gerçek ve vicdana uygun bir adalettir” dedi. Haber Merkezi

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