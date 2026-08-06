İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi, Umman ile Hürmüz Boğazı’nda müzakerelerin son aşamaya girdiğini ve müzakere edilen güzergahın 2 ila 4 ay sürmesi beklenen bir “geçici güzergah” olduğunu belirterek, Hürmüz Boğazı’nın tamamen açılmasının ABD’nin tutumuna bağlı olacağını söyledi.

ABD yönetiminin açıklamalarının aksine görüşmelerin yalnızca İran ve Umman arasında gerçekleştiğini aktaran Garibabadi, “Hürmüz Boğazı’ndan geçiş konusundaki uzlaşıya İran ve Umman arasında, iki kıyı devleti olarak ulaşıldı bu süre zarfında ABD ile hiçbir görüşme yapılmadı” dedi. Garibabadi, bu düzenlemenin yalnızca İran ve Umman arasında kararlaştırılması gerektiğini ve Tahran’ın bu süreçte başka hiçbir ülkeye hak tanımadığını ifade etti. AA

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