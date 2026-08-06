Madenci: “Artık yeter!”

Yıldızlar SSS Holding’e ait Doruk Madencilik’te çalışan Türk Maden-İş Sendikası üyesi işçilerin alacaklarının ödenmesi talebiyle yaptıkları eylem 10’uncu gününde devam ediyor.

Bir işçi, “Yeter, 46 aydır yapmadığımız eylem kalmadı. Ben AK Parti üyesiyim vallahi artık nefret ettim, bu kadar olmaz. 9 aydır ben kiramı ödememişim, illa intihar mı edeyim? Benim kızım üç senedir üniversite kazanıyor, yollayamıyorum. Sebahattin Yıldız, Allah seni bildiği gibi yapsın! Yemin ediyorum artık bunaldım. Bu adam kim? Bir gün birisi bir şey yaptı mı baskın yapıyorsunuz, alıyorsunuz. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Sebahattin Yıldız ile baş edemiyor mu?” diye tepki gösterdi.

Ankara - Anka