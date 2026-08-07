'Fatura çocuğa kesilemez'

Suça sürüklenen çocuklara yönelik yeni düzenlemeleri içeren kanun teklifinin tümü üzerindeki görüşmeler TBMM Genel Kurulu’nda tamamlanırken, iktidar ve muhalefet arasında geniş tartışmalara yol açtı.

Çocukları nasıl koruyacağız?

“Bu engellemeyi unutmayacağız”

Ankara - Mehmet Kara

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TBMM Genel Kurulunda, suça sürüklenen çocuklara ilişkin düzenlemeleri içeren Çocuk Koruma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin tümü üzerindeki görüşmeler tamamlandı.

“Bu teklif derde derman olmaz”

Teklifin tümü üzerine söz alan Yeni Yol Partisi İstanbul Milletvekili Elif Esen, kanun teklifinin esas ve içeriğinin sorunlu ve yetersiz olduğunu savundu. Esen, “Bu haliyle bu kanun teklifi sorunları çözmekten uzak, derde derman olmaz, üzerine çalışılmalı ve iyileştirilmeli mutlaka çünkü yaşananlar ve veriler kapsamlı bir sistem ihtiyacını bizlere söylüyor hatta zorunlu kılıyor.” diye konuştu.

“Sosyal devletin yokluğu çocuğa fatura edilemez”

CHP Konya Milletvekili Barış Bektaş ise şu ifadeleri kullandı: “Bir yandan çocukların korunmasından söz ederken, diğer yandan çocuklara uygulanan yaş indirimleri sınırlandırılmakta, tekerrür hükümlerinin kapsamı genişletilmekte, çocuk lehine infaz düzenlemelerini daraltmakta ve kapalı ceza infaz kurumlarını esas alan yeni bir anlayış benimsemektedir. Bu teklif, hastalığın teşhisini doğru koyup reçeteye bambaşka bir ilaç yazmaktadır. Sosyal politikaların boşluğu ceza tedbirleriyle doldurulamaz. Sosyal devletin yokluğu çocuğa fatura edilemez.”

“Kalem yerine silah, kitap yerine bıçak verilmesin”

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Yüksel de şunları kaydetti: “Şiddet sarmalı ne yazık ki yaş tanımamakta ve suça karışma yaşı giderek düşmektedir. Daha da endişe verici olan ise örgütlü suç yapılarının çocuklara sağlanan hukuki koruma mekanizmalarını kötüye kullanarak, onları suçun bir faili değil adeta bir aracı hali haline getirmeye çalışmalarıdır. Dolayısıyla çocuğun eline kalem yerine silah, kitap yerine bıçak tutuşturmaya çalışan bu anlayışa sessiz kalmamız mümkün değil.”

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İzmir'de 15 yaşındaki çocuk bıçaklandı

İzmir’in Karabağlar ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 15 yaşındaki Mehmet D. kalbinden, 16 yaşındaki H.D. ise elinden yaralandı. Ağır yaralanan Mehmet D.’nin hastanede duran kalbi yeniden çalıştırıldı. Ardından ameliyata alınan çocuğun tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Elinden yaralanan H.D.’nin ise tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüleceği belirtildi. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.