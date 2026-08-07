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10 AĞUSTOS 2026 PAZARTESİ - YIL: 57

“Mağduriyet artık giderilmeli”

07 Ağustos 2026, Cuma
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Emeklilikte Adalet Derneğinin yürüttüğü kademeli emeklilik mücadelesine destek verdi.

Erbakan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı: “İş başa düştü! Milyonlarca vatandaşımızın haklı kademeli emeklilik talebi artık daha fazla ertelenmemelidir. Bir günlük fark nedeniyle oluşan 17 yıllık emeklilik farkı, adalet ve hakkaniyet ilkeleriyle bağdaşmamaktadır. Çözüm nettir: Kademeli Emeklilik! Emad Derneği’nin haklı mücadelesini destekliyor, yetkilileri bu mağduriyeti kalıcı olarak gidermeye davet ediyorum.”

Ankara - Anka

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  • Osman demir

    7.08.2026 16:32:46

    Baştaki zihniyet önce hali hazırdaki emeklilerin karnını doyursun sadaka gibi maaş veriyor emeklilere

Risale-i Nur Külliyatı

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