ABD’de 6 yaşındaki çocuğu Müslüman olduğu için öldürdü

ABD’de Joseph M. Czuba isimli kişi kiracısı olan Müslüman bir kadın ve altı yaşındaki çocuğuna saldırdı.

Küçük çocuğu defalarca kez bıçaklayarak öldüren, kadını ise ağır yaralayan şahsın olayı “çocuğun ve annesinin Müslüman kimliği ve İsrail-Filistin çatışması” gerekçesiyle gerçekleştirdiği belirtiliyor. Olaya tepki gösteren ABD Başkanı Joe Biden, olay karşısında şok olduğunu bildirdi. Çocuğun ailesinin Amerika’ya herkesin aradığı yaşam alanı, öğrenmek ve barış içinde ibadet etmek için geldiğini kaydeden Biden, “Bu tür korkunç nefretin Amerika’da yeri yok. Temel değerlerimize karşı çıkıyor. Nefret karşısında sessiz kalmayacağım” dedi. Biden, Amerikalıların bir araya gelerek İslamofobi ve her türlü nefrete karşı çıkması gerektiğinin altını çizdi. AA

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