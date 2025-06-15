LGS başladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından 8'inci sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınav başladı.

Merkezi sınav, yurt içinde 973 sınav merkezinde, 3 bin 938 okulda, 62 bin 693 salonda, yurt dışında ise 13 sınav merkezinde, 13 okulda, 37 salonda gerçekleştiriliyor. Sınav hazırlığı bu yıl 8'inci sınıfta okuyan 1 milyon 10 bin 916 öğrenci dikkate alınarak yapıldı. Görme engelli 105, az gören 299 öğrenciye yönelik de gerekli tedbirler alındı. Özel durumları dolayısıyla 199 öğrencinin evde veya hastanede sınava girmesine imkan tanındı. İki oturum arasında öğrenciler ihtiyaçlarını giderebilecek Sınavın ilk oturumunda sözel alanlardan soru sorulacak. Öğrencilere Türkçe, T.C. inkılap tarihi ve Atatürkçülük, din kültürü ve ahlak bilgisi ile yabancı dil derslerinden toplam 50 soru sorulacak ve 75 dakika yanıtlama süresi verilecek. Matematik ve fen bilimleri derslerinde 40 sorunun yöneltileceği ikinci oturumda ise öğrencilerin 80 dakika süresi olacak. İki oturum arasındaki 45 dakikalık sürede öğrenciler, okul bahçelerine çıkabilecek, ihtiyaçlarını giderebilecek. Katılımın zorunlu olmadığı LGS merkezi sınavına girmeyen öğrenciler yerel yerleştirmeyle liselere yerleştirilecek. Veliler çocuklarını yalnız bırakmadı Öte yandan, Çankaya'daki Anıttepe Ortaokulu'nda sınava girecek adaylar, erken saatlerde okula gelerek girişlerin başlamasını bekledi. Okuldaki görevliler tarafından uyarı, bilgilendirme ve üst aramasının ardından öğrenciler sınıflara alındı. Bazı veliler de sabahın erken saatlerinde çocuklarıyla birlikte okul kapısına kadar gelirken, görevliler sınav öncesinde okul çevresinde bekleyenlerden sınav süresince sessiz olmalarını istedi. Adana Adana'da LGS'ye girecek öğrenciler, yakınlarıyla sınavların düzenleneceği okullara geldi. Öğrenciler, kimlikleri ve sınav giriş belgeleri kontrol edilerek salonlara alındı. Okulların bahçesinde bekleyen veliler, sınav başlamadan önce görevliler tarafından dışarıda beklemeleri yönünde uyarıldı. Aileler, okulların çevresinde vakit geçirerek çocuklarının sınavdan çıkmasını bekledi. Mersin Mersin'de de okullarda LGS heyecanı yaşandı. Toroslar ilçesindeki 19 Mayıs Ortaokulu’nda öğrenciler, aileleriyle sabahın erken saatlerinde okula geldi. Kimlik kontrolü yapılan öğrenciler, isimleri okunarak sınav salonlarına alındı. Aileler de çocuklarını okul dışında bekledi. Hatay Hatay'da da 83 okulda, 22 bin 524 öğrenci LGS heyecanı yaşadı. Antakya ilçesindeki TOKİ Şehit Süleyman Yılmaz Anadolu Lisesi'nde öğrenciler, aileleriyle sabahın erken saatlerinde okula geldi. Kimlik kontrolü yapılan öğrenciler, isimleri okunarak sınav salonlarına alındı. Osmaniye Osmaniye'de 33 okul ve 455 salonda 7 bin 927 öğrenci sınav heyecanı yaşadı. Osmaniye Anadolu Lisesi'nde sınava girecek öğrenciler, kimlik kontrolünün ardından salonlara alındı. Aileler de çocuklarını okul dışında bekledi. AA

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