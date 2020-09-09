ABD’de bir gecede kış

ABD’nin başta Coloroda ve Montana olmak üzere bazı eyaletlerinde yaz mevsiminden kışa ani bir geçiş oldu.

Kanada’dan gelen soğuk havanın etkisiyle 24 saatten az bir sürede hava sıcaklığının 15 santigrat derece düşmesiyle bölge kar yağışı ve şiddetli rüzgarın etkisi altında kaldı. Montana’daki Buzullar Millî Parkı’nın içinden geçen manzaralı yolun bir bölümü kar yüzünden kapandı. Binlerce ev elektriksiz kaldı. Amerikanınsesi’ndeki habere göre Coloroda, Montana ve Wyoming eyaletleri yoğun kar yağışının etkisi altında kaldı. Okyanusun ılıman etkisinden uzak olan Coloroda ani hava değişikliklerine yabancı değil, ancak Denver’da Pazartesi günü 34 santigrat derece olan sıcaklığın Salı günü 0 santigrat dereceye düşmesi meteorologlara göre beklenenden daha erken yaşandı.

Okunma Sayısı: 78

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.