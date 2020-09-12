ABD'de koronavirüs nedeniyle 1128 ölüm daha

ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ölenlerin sayısı son 24 saatte 1128 artarak 197 bin 473'e yükseldi.
ABD, Kovid-19 salgınının merkezi ve en fazla can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.
Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 50 bin 366 artışla 6 milyon 639 bin 386'ya ulaştı.
Virüs nedeniyle ölenlerin sayısı ise 1128 artarak 197 bin 473'e çıktı.
Ülkede Kovid-19'dan iyileşenlerin sayısı 3 milyon 918 bine ulaşırken, yapılan test sayısı 90 milyona yaklaştı.
AA