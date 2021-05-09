ABD'de Kovid-19 nedeniyle 613 ölüm daha

ABD'de Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, virüs tespit edilenlerin sayısı bir günde 34 bin 293 artarak 32 milyon 686 bin 791'e yükseldi.

Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı 613 artarak 581 bin 517'ye çıktı. California 3 milyon 757 bini aşkın vaka sayısıyla ülkede ilk sırada yer alırken bu eyaleti 2 milyon 913 binden fazla vakayla Texas ve 2 milyon 266 binin üzerinde vakayla Florida izledi. Virüse bağlı can kaybı sayısı bakımından da California 62 bin 280 ile ilk sırada yer aldı. Bu sayı, New York'ta 52 bin 653 ve Texas'ta 50 bin 626 olarak kayıtlara geçti. AA

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