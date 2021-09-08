ABD’den İran için yeni hamle

Vİyana’dakİ nükleer müzakerelerde İran Özel Temsilcisi Robert Malley başkanlığındaki ABD heyeti ile Rusya heyeti biraraya gelmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı, İran Özel Temsilcisi Robert Malley’nin Tahran’ın nükleer programı hakkında Rus ve Avrupalı yetkililerle görüşmek üzere bu hafta Moskova ve Paris’i ziyaret edeceğini açıkladı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, “Özel Temsilci Malley ve küçük bir heyet, 7-10 Eylül tarihlerinde Rus ve Avrupalı ortaklarımızla İran’ın nükleer programı ve Kapsamlı Ortak Eylem Planı’na uymaya karşılıklı dönüş konusunda bir anlayışa hızla ulaşma ve uygulama ihtiyacı konusunda istişarelerde bulunmak üzere Moskova ve Paris’e seyahat edecek” denildi. Adının açıklanmaması koşuluyla konuşan yetkili, ABD’nin İran Özel Temsilcisi Rob Malley’nin görüşmelerinin Birleşmiş Milletler’e bağlı Uluslararası Atom Enerji Dairesi’nin (IAEA) yaklaşan yönetim kurulu toplantısına değineceğini, ancak gezinin çok önceden planlandığını ve görüşmelerin “İran’la nükleer diplomasi ve bundan sonra atılacak adımlara” odaklanacağını söyledi.