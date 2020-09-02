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2 EYLÜL 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

ABD, DSÖ'nün küresel aşı programına katılmayacak

02 Eylül 2020, Çarşamba 11:38
ABD'de Trump yönetimi, potansiyel Kovid-19 aşısını geliştirmek, üretmek ve dağıtmayı hedefleyen küresel girişime dahil olmayacağını açıkladı.

"Washington Post" gazetesinde yer alan habere göre, Beyaz Saray Sözcüsü Judd Deere, ABD'nin Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) eş güdümünde yürütülen Kovid-19 Aşıları Küresel Erişim Programı'na (Covax) katılmayacağını bildirdi.

ABD'nin aşı çalışmalarını yalnız başına yürüteceğini vurgulayan Deere, "Birleşik Devletler, virüsü yenebilmek için uluslararası ortaklarıyla iş birliğini sürdürecek fakat Dünya Sağlık Örgütü ve Çin'in etkisindeki çok uluslu organizasyonlarla kısıtlanmayacak." ifadelerini kullandı.

Donald Trump yönetimi, "pandemiyle mücadelede Çin-etkisinde kararlar aldığı" gerekçesiyle 29 Mayıs'ta DSÖ ile ilişkilerini sonlandırdığını açıklamıştı.

Almanya ve Japonya gibi ABD müttefiki çok sayıda ülke programa destek veriyor

Dünya çapında aşı geliştirme çalışmalarının hızlandırılmasını, bütün ülkelerin potansiyel bir aşıdan yararlanabilmesini ve yüksek risk grubundaki nüfus kesimlerinin aşıdan öncelikli olarak yararlanabilmesini amaçlayan Covax programı kapsamında 170'dan fazla ülkeyle görüşmeler yürütülüyor. Aralarında Almanya ve Japonya gibi ABD müttefiki ülkelerin bulunduğu çok sayıda ülke ve kuruluş programa destek veriyor.

Uzmanlar, ABD'nin aşı çalışmalarında yalnız hareket etme kararının, hem ABD hem de dünya nüfusunun, pandemiden çıkışın umudu olarak görülen potansiyel bir aşıya erişiminde sıkıntıya yol açabileceği uyarısında bulunuyor.

ABD'de klinik aşamaları süren bir aşının tescillenmesi halinde bunun dünyaya nasıl dağıtılacağı, nasıl fiyatlandırılacağı ve hangi ülkelerin ve nüfus gruplarının erişimine öncelik verileceği belirsiz kalacak. Aşının ABD dışında bulunması halinde, bu kez Amerikan halkının aşıya erişiminde sıkıntılar ortaya çıkabilecek.

33 aşı adayı, klinik deneme aşamasında

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) verilerine göre, 28 Ağustos itibarıyla dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı 33 aşı adayı klinik deneme, 143 aşı adayı ise klinik öncesi değerlendirme aşamasında bulunuyor.

Çin'de ortaya çıkan Kovid-19, 200'den fazla ülke ve bölgeye yayılarak salgına dönüştü. Dünya genelinde vaka sayısı 26 milyona yaklaşırken, 861 binden fazla kişi hayatını kaybetti.

AA

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