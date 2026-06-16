"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
16 HAZİRAN 2026 SALI - YIL: 57

Hicret medeniyettir - Hicri yeni yıl idrak ediliyor

16 Haziran 2026, Salı 00:46
Hicrî yeni yıla girerken, Hicret’in yalnız tarihî bir vaka değil; iman, tevhid ve fedakârlığın inşa ettiği bir medeniyet olduğu vurgulanıyor.

Hicret ve hizmet
Gelin hicret edelim

İslâm dünyası, 16 Haziran 2026 Salı gününe denk gelen 1 Muharrem ile birlikte Hicrî 1448 yılına girdi. Hicrî takvimin başlangıcı olan Hicret hadisesi, İslâm tarihinin en mühim dönüm noktalarından biri olarak idrâk ediliyor. Peygamber Efendimiz’in (asm) Mekke’den Medine’ye hicreti, yalnız bir göç değil, aynı zamanda bir medeniyetin inşası hükmünde olmuştur.

Hicret, kardeşliktir

Camilerde, basın-yayın organlarında ve kamuoyunda Hicret’in anlam ve mahiyetine dair yapılan hatırlatmalarda Hicret’in sadece bir tarih başlangıcı değil, mü’minler için muhasebe, sabır, fedakârlık, kardeşlik ve istikamet gibi temel değerleri hatırlattığı belirtiliyor. Müslümanların bu dönemde kendi hayatlarını gözden geçirmeleri gerektiği ifade ediliyor.

Hicret, uyanıştır

Hicret, yalnız bir mekân değişikliği değil, küfürden imana, zulümden adalete bir inkılâp ve medeniyetin kuruluşu olarak değerlendiriliyor. İslâm âlimleri ve düşünürler, Hicret’in günümüz insanı için de önemli mesajlar taşıdığını belirterek, imanî ve ahlâkî bir diriliş çağrısında bulunuyor.

Okunma Sayısı: 441
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İran ve ABD 'mutabakat zaptı'na imzaları attı - 'Ayrıntılar 1-2 gün içinde açıklanacak' - İsrail rahatsız

    Hicret medeniyettir - Hicri yeni yıl idrak ediliyor

    İslâm dünyasına reçete

    Tetikçilik “istihdam alanı” oldu

    Memur sayısı arttı

    Adaletsizlik herkesi vurur

    Kamuyu bağımsız kurumlar denetlemeli

    Vize politikası, Dünya Kupası'na gölge düşürdü

    İngiltere de 16 yaşından küçüklere sosyal medyayı yasaklayacak

    2 milyon 425 bin aday için YKS maratonu başlıyor

    Diyanet İşleri eski Başkanlarından Prof. Dr. Görmez'den acı tespit: Dinî hayat zehirleniyor

    Pakistan: ABD ve İran arasında resmi imza töreni Cuma günü İsviçre'de gerçekleştirilecek

    Tarım arazileri alarm veriyor

    İtibarsızlaştırma dili Türkiye’ye fayda sağlamaz

    ABD'nin Missouri eyaletinde uçak düştü: 12 kişi öldü

    Madenciler açlık grevine başladı

    Barış imzası atılacak mı?

    Filistinlilerin acılarını asla unutmuyoruz - Uluslararası toplum harekete geçmeli

    Kira giderleri ilk kez gıdayı geride bıraktı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    İran ve ABD 'mutabakat zaptı'na imzaları attı - 'Ayrıntılar 1-2 gün içinde açıklanacak' - İsrail rahatsız
    Genel

    Hicret medeniyettir - Hicri yeni yıl idrak ediliyor
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    İslâm dünyasına reçete
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.