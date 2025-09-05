Yargılamalar tutuksuz yapılmalı

Beykoz Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in tahliyesi sonrası açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftci, “Halkın oylarıyla göreve gelen belediye başkanlarımızın cezaevinde tutulması ve görevlerinden uzaklaştırılması, yalnızca bireysel hak ihlâli değil, aynı zamanda seçme ve seçilme hakkının gasbıdır. Bir kez daha vurguluyoruz: Asıl olan tutuksuz yargılamadır. İddianameler makul sürede hazırlanmalıdır. Yargı, siyaseti dizayn etme aracı olmaktan çıkarılmalıdır” ifadelerini kullandı.

Köseler tahliye edildi Haber Merkezi

