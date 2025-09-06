Alman anneler Merz’i protesto etti

Almanya’da kendilerini “Mütter und mehr gegen Merz (Anneler Merz’e karşı)” olarak adlandıran anneler grubu, Gazze’deki insanî krize dikkati çekmek amacıyla Başbakanlık binası önünde bir eylem düzenledi.

Annelerden oluşan grup, Alman hükümetinin İsrail’in saldırılarına sessiz kalmasını kınayarak, silâh ambargosu, AB-İsrail Ortaklık Anlaşması’nın askıya alınması ve Filistin’le dayanışma içindeki seslerin kriminalize edilmesine son verilmesi çağrısında bulundu. Açıklamada, Sudan ve Kongo’daki krizlere de değinilerek “Siviller, siyasî çatışma ve şiddetin bedelini ödüyor. Biz, dayanışma ve adalet için ses çıkarıyoruz.” ifadeleri kullanıldı. Haber Merkezi

