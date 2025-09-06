Avrupa Birliği Komisyonu: Soykırıma karşı tek ses olamadık - BM: İsrail’le tüm ilişkiler kesilmeli

Avrupa Birliği (AB) Komisyonu Başkan Yardımcısı Teresa Ribera, İsrail’in saldırdığı Gazze’de yaşananları “soykırım” olarak nitelendirdi.

Fransız Milletvekili Mesmeur: Gazze’de yaşananlar, videoya alınan ilk soykırım!

AB: Filistin'in en büyük destekçisi biziz - Gazze konusunda birlik olamadık; bu bizim için büyük bir hayal kırıklığı!

Ribera, “Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 14 üyesi derhal ateşkes çağrısı yaparken ve protestolar Avrupa şehirlerine yayılırken, Gazze’deki soykırım, Avrupa’nın harekete geçme ve tek ağızdan konuşma konusundaki başarısızlığını ortaya koyuyor” ifadelerini kullandı.

***

BM: İsrail’le tüm ilişkiler kesilmeli

Birleşmiş Milletler (BM) Filistin Özel Raportörü Francesca Albanese, İngiltere’nin İsrail’e karşı uluslararası sorumluluklarını yerine getirmemesinin İngiltere hakkında İsrail’in suç ortağı olması konusunda bir davaya dönüşebileceğini söyledi.

Albanese, İsrail’in tüm topraklardaki altyapıyı Filistinlileri yerinden etmek üzere tasarladığına dikkati çekerek, “İsrail’in ekonomik işgali, ekonomik soykırıma dönüştü. Bu durum, İngiltere gibi ülkelerin İsrail’le ekonomik ilişkilere, yatırımlara ve ticarete ara vermesini gerektiriyor. İsrail’le tüm ilişkiler kesilmeli. Uluslararası hukuka uygunluk bunu gerektirir” ifadelerini kullandı.

***

İsrail askerleri gençler üzerinde atış talimi yaptı

İngiltere’nin başkenti Londra’da düzenlenen temsili “Gazze Mahkemesi (The Gaza Tribunal)”nde, İsrail’in Gazze’de işlediği savaş suçlarında, İngiltere’nin suç ortaklığı iddiaları inceleniyor.

İktidardaki İşçi Partisinin eski lideri ve bağımsız milletvekili Jeremy Corbyn, “Savaşın izleri, son silahın susmasıyla ortadan kalkmaz. Bu sebeble, parlamento üyeleri ve vatandaşlar olarak bizim görevimiz, hükümetlerimizi olan bitenlerden sorumlu tutmaktır” dedi. Gazze’deki hastanelerde görev yapan Oxford Üniversitesi doktorlarından Prof. Dr. Nick Maynard, “Gazze’de belirli vücut bölgelerindeki yaralanmaların spesifik şekilde kümelenmesi tesadüfün ötesindeydi. İsrail askerlerinin bu genç delikanlılar üzerinde atış talimi yaptığının açık kanıtıydı” ifadelerini kullandı.

***

İsrail bir kız okulunu havaya uçurdu

Gazze Şeridi’nin merkezinde yer alan Gazze kentine yönelik işgal saldırılarını sürdüren İsrail ordusu, Zeytun Mahallesi’ndeki bir ilkokulu yerle bir etti. Sosyal medyadan paylaşılan görüntülerde, İsrail ordusunun Zeytun Mahallesi’nde yer alan El-Furkan Kız İlkokulu’na saldırı düzenlediği görüldü. Saldırı sonucu okulda ve çevresinde geniş çaplı yıkım oluşurken, okulun bulunduğu Zeytun Mahallesi’nin 8. Caddesi’ndeki yapıların da yıkılması dikkati çekti. Yerel kaynaklara göre, İsrail ordusunun daha önce El-Furkan Kız İlkokulu’nu askerî üs olarak kullandığı ve bölgede işgal saldırısı düzenlediği askerî araçları burada tuttuğu kaydedildi.

***

Yardım filosuna İsrail’den tehdit

Gazze’ye insanî yardım götürmek için yola çıkan 70 yelkenli gemiden oluşan “Sumud” adlı konvoy Akdeniz’de seyrediyor. 25 yolcu kapasiteli gemilerde 44 farklı ülkeden siyasetçiler, doktorlar ve sanatçılar bulunuyor. Konvoyda 4 Türk milletvekili de yer alıyor.

Gemilerin hedefi, Tunus’un ardından rotayı Gazze’ye çevirerek uluslararası dayanışma mesajı vermek. İsrailli bakanlarının tehditleri ve 2010’daki Mavi Marmara olayında olduğu gibi müdahale ihtimali endişe uyandırsa da aktivistler Gazze’ye ulaşmakta kararlılar.

Haber Merkezi