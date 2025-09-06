Zelenskiy, Putin'i Kiev'e çağırdı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Moskova'da görüşme davetini geri çevirerek, "(Putin) Kiev'e gelebilir. Ülkem her gün füze saldırıları altındayken Moskova'ya gidemem." dedi.

Putin: Eğer Zelenskiy hazırsa Moskova’ya gelsin ve bu görüşme gerçekleşsin ABD merkezli ABC News kanalına konuşan Zelenskiy, Putin'in teklifini değerlendirdi. Putin'in savaşa diplomatik çözüm bulmak üzere Moskova'da müzakerelerde bulunma davetini reddeden Zelenskiy, "(Putin) Kiev'e gelebilir. Ülkem her gün füze saldırıları altındayken Moskova'ya gidemem. O teröristin başkentine gidemem." ifadesini kullandı. Rus liderin savaşı bitirmeye niyeti olmadığını söyleyen Zelenskiy, bu nedenle Putin'in taraflarca kabul edilmesi mümkün olmayan tekliflerde bulunarak süreci geciktirmeye çalıştığını savundu. Zelenskiy, "Putin'e güvenemeyiz. O oyun oynuyor ve şimdi de ABD ile oynuyor." diye konuştu. Putin, 3 Eylül'de, Ukrayna savaşı konusunda tünelin sonundaki ışığı gördüğünü belirterek Zelenskiy'yi Moskova'ya davet etmiş ve kendisiyle görüşmeye hazır olduğunu söylemişti. AA

Okunma Sayısı: 294

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.