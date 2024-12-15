ABD, HTŞ ile direkt temas kurduğunu açıkladı

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD’nin terör örgütleri listesinde yer alan, Suriye’deki Baas rejimini deviren grupların başındaki Heyet Tahrir Şam (HTŞ) ile direkt temas kurduklarını doğruladı.

Blinken, Suriye'deki gelişmeleri görüşmek üzere düzenlenen dışişleri bakanları toplantısı için gittiği Ürdün'ün Akabe kentinde basın toplantısı yaptı.

Toplantıda, "Suriye, son yarım yüzyılda herhangi bir haftada olduğundan daha fazla değişti." diyen Blinken, ABD’nin ve diğer bölgesel güçlerin, Suriye'nin geçici liderlerinin gelecekteki bir Suriye hükümetine "destek ve tanınma" karşılığında uymasını umdukları bir dizi ilke üzerinde anlaştıklarını söyledi.

Blinken, Suriye’deki "kapsayıcı ve temsili" geçiş hükümetine, azınlıkların ve kadınların haklarına saygı gösterilmesi, terörist gruplara karşı hiçbir tolerans tanınmaması, kimyasal silah stoklarının imha edilmesi ve Suriye’nin komşuları ile iyi geçinmesi çağrısında bulundu.

Bir gazetecinin bu süreçte ABD’nin terörist grup olarak gördüğü HTŞ ile iletişimin olup olmadığı ile ilgili bir soruya Blinken, "HTŞ ve diğer taraflarla temas halindeyiz." dedi ve temas halinde olan herkese, Esed rejimi döneminde gözaltına alınan ABD'li gazeteci Austin Tice'ı bulmanın ve onu eve getirmenin önemini vurguladıklarını belirtti.

Blinken, Suriye'de SDG adını kullanan PKK/YPG terör örgütü gruplarının durumu hakkında da Türkiye’deki yetkililerle görüşmeler yaptığını hatırlatarak, DEAŞ’ın Suriye’deki geçiş sürecinden faydalanmaya çalışabileceğini öne sürdü ve bu gruplar için “bu anda bu rolü sürdürebilmek çok önemli” ifadesini kullandı.

Amman yönetiminin ev sahipliğinde Ürdün’ün Akabe şehrinde Suriye'deki gelişmeleri görüşmek üzere düzenlenen toplantıya Ürdün, Türkiye, ABD, Suudi Arabistan, Irak, Lübnan, Mısır dışişleri bakanları ile AB ve BM temsilcileri katılıyor.