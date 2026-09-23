Artık İran’a uçmuyoruz

ABD’nin İran’ın havacılık sektörüne yönelik yaptırımlarını genişletmesinin ardından Türk Hava Yolları (THY), AJet ve Pegasus’un İran’a yönelik seferlerini durdurduğu bildirildi.

THY ve AJet’in rezervasyon sistemlerinde Mart 2027’ye kadar İran uçuşu bulunmazken, Pegasus’un da İran seferlerini satış sisteminden çıkardığı belirtildi. Gelişme, Türkiye’de İran merkezli Bank Mellat’ın İstanbul şubesinin faaliyet izninin kaldırılmasından günler sonra yaşandı. İran’a yönelik ekonomik baskının arttığı süreçte Türkiye’de İran merkezli Bank Mellat’a ilişkin de dikkat çeken bir karar alınmıştı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu (BDDK), 18 Eylül’de aldığı kararla İran bankası Bank Mellat’ın İstanbul Merkez Şubesi’nin faaliyet iznini kaldırmış, karar 19 Eylül tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmıştı. AA

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