ABD ile Çin arasında, "ordular arası üst düzey iletişimin yeniden başlatılması" kararı

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), ABD ve Çin ordularının kuracakları eşgüdüm mekanizmasının faaliyete geçmesi için çalışmalara başlayacaklarını duyurdu.

Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, günlük basın toplantısında gazetecilerin sorularını cevapladı.

ABD Başkanı Joe Biden ile Çin Devlet Başkanı Şi Cinping arasında California'da gerçekleşen yüz yüze görüşmeye atıfta bulunan Singh, iki liderin "ordular arası üst düzey iletişimin yeniden başlatılması" kararını duyurduklarını hatırlattı.

Sing, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in bu duyuruyu "memnuniyetle karşıladığını ve Çin tarafından muhatabının adı açıklandığında mevkidaşı ile görüşeceğini" belirtti.

Sözcü Yardımcısı, anlaşmanın çok kısa süre önce sağlandığı için "eylem ilkelerini sağlamlaştırmak adına" Çin ordusuyla çalışmaları gerektiğini vurguladı.

Sing, "Bakan Austin'in de söylediği gibi iki ordumuz arasında açık iletişim hatlarını sürdürmek, krize yol açabilecek yanlış anlamaları, yanlış hesaplamaları veya çatışmaları önlemek için çok önemlidir." sözlerini kaydetti.

Austin, Hint-Pasifik gezisini Endonezya ile tamamlıyor

Pentagon Sözcü Yardımcısı Sabrina Singh, Savunma Bakanı Lloyd Austin'ın geçen hafta başladığı Hint-Pasifik seyahatini Endonezya'nın Jakarta kentinde tamamlayarak ABD'ye döneceği bilgisini paylaştı.

Austin'in söz konusu rotada Hindistan ve Güney Kore'yi de ziyaret ettiğini hatırlatan Singh, Bakanının bu seyahatlerinin odak noktasını "özgür ve açık bir Hint-Pasifik'e olan ortak bağlılık" olarak niteledi.

Pentagon Sözcü Yardımcısı, Austin'in bu doğrultuda, Güneydoğu Asya Uluslar Birliği (ASEAN) ile yakın çalışmaya devam edeceğini söyledi.

Singh ayrıca, Savunma Bakanının, bir dizi ikili girişim konusunda fikir alışverişi yapmak üzere Filipinler, Tayland, Vietnam ve Endonezya'daki mevkidaşlarıyla, söz konusu seyahatleri esnasında konuşma fırsatı bulduğunu kaydetti.