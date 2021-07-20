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20 TEMMUZ 2021 SALI - YIL: 52

ABD'li dondurma şirketinden işgalci İsrail'i kızdıran karar

20 Temmuz 2021, Salı 19:13
ABD merkezli Ben&Jerry's dondurma şirketi, işgal altındaki Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerinde ürünlerinin satışını "etik kaygılar nedeniyle" durduracağını duyurdu.

Merkezi ABD'nin Vermont eyaletine bağlı South Burlington kentinde bulunan Ben&Jerry's dondurma şirketi, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Şirket, "değerlerine aykırı olduğu" gerekçesiyle işgal altındaki Filistin topraklarında dondurma satışını sona erdireceğini belirtti.

Ortakların kendileriyle paylaştığı endişelerin farkında olunduğu vurgulanan açıklamada, Ben&Jerry's dondurmasını İsrail'de üreten ve bölgede dağıtımını yapan lisans sahibi temsilcilerle uzun vadeli ortaklıkların varlığından söz edildi.

Açıklamada, bu durumun değiştirilmesi için çalışıldığı, gelecek yılın sonunda süresi dolan lisans sözleşmelerinin yenilemeyeceğinin kendilerine iletildiği aktarıldı.

Ürünlerin artık Yahudi yerleşim birimlerinde satılmayacağı belirtilen açıklamada ancak farklı bir düzenlemeyle İsrail'de kalınacağı, hazır olur olmaz konuyla ilgili beyanda bulunulacağı kaydedildi.

Birçok Batılı ülke ve şirket, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimleriyle ilgili şirketleri ya da Filistin topraklarında inşa edilen bu yerleşim birimlerine ait ürünleri boykot ediyor.

Tel Aviv'den karara tepki

İsrail Başbakanı Naftali Bennett, Ben & Jerry's şirketinin söz konusu kararına ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Dondurma çok ancak bir tane devletimiz var." ifadesini kullandı.

Bennett, şirketin kendisini "İsrail karşıtı dondurmalar" olarak markalamaya karar verdiğini, bunun ahlaki açıdan yanlış bir karar olduğunu savundu.

İsrail Başbakanı, boykotun başarılı olmayacağını iddia etti.

Yasa dışı yerleşim birimleri

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te 13, Batı Şeria'da 250'den fazla yasa dışı Yahudi yerleşim birimi bulunuyor.

Bu yerlerde ikamet eden 650 binden fazla Yahudi yerleşimci, işgal altında yaşayan Filistinliler için hayatı daha da zor hale getiriyor.

Uluslararası hukuka göre, işgal altındaki Filistin topraklarında bulunan tüm Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı kabul ediliyor.

AA

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