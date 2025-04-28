ABD'nin füze saldırısında Yemen'deki 68 Afrikalı göçmen öldü - BM: Haberlerden derin üzüntü duyuyoruz

Yemen'deki İran destekli Husiler, ülkenin kuzeyindeki Saada kentinde Afrikalı düzensiz göçmenlerin bulunduğu binaya ABD füzesinin isabet etmesi sonucu 68 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

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ABD'nin Yemen-Hudeyde'ye düzenlediği saldırıda ölü sayısı 80'e yükseldi

Husilere bağlı El-Mesira televizyonunda yayınlanan haberde, ABD savaş uçaklarından atılan bir füzenin Saada kentinde Afrikalı düzensiz göçmenlerin kaldığı bir barınma merkezine isabet ettiği belirtildi.

Sivil Savunma Müdürlüğü, ABD füzesinin isabet ettiği binada 68 kişinin öldüğünü, 47 kişinin yaralandığını açıkladı.

Sivil savunma ve Yemen Kızılayı ekiplerinin binada arama kurtarma çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

BM: Haberlerden derin üzüntü duyuyoruz

Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütünün (IOM) de saldırıya ilişkin yazılı açıklamasında ise "Yemen'in Saada kentinde çok sayıda göçmenin öldürüldüğü veya yaralandığı düşünülen trajik can kaybı haberlerden derin üzüntü duyuyoruz." denildi.

IOM'un bu kentte faaliyet göstermemesine rağmen durumu yakından izlemeye ve gerektiğinde destek sunmaya hazır olduğu vurgulanan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Çatışmanın tüm taraflarını sivillerin korunmasına öncelik vermeye ve uluslararası yasalara tam saygı göstermeye çağırıyoruz. Bu zorlu koşullarda sivillere zarar gelmesini önlemek ve en savunmasız olanları korumak için tüm çabaların gösterilmesi zorunludur."

Yemen'deki İran destekli Husiler, Saada kentinde Afrikalı düzensiz göçmenlerin bulunduğu binaya ABD füzesinin isabet etmesi sonucu 68 kişinin hayatını kaybettiğini duyurmuştu.

ABD: 15 Mart'tan bu yana Husilere ait 800'den fazla hedefi vurduk

Öte yandan, ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) sosyal medya hesabı X'ten yaptığı açıklamada, Husilerin "seyrüsefer özgürlüğünü engellemeye devam ettiği" sürece saldırıların devam edeceği belirtildi.

Açıklamada, 15 Mart'ta ABD Başkanı Donald Trump'ın talimatıyla Husilere karşı başlatılan saldırılarda 800'den fazla hedefin vurulduğu ve bu saldırılarda "yüzlerce Husi savaşçısı ile çok sayıda liderin" öldürüldüğü aktarıldı.

Operasyon güvenliğini korumak için mevcut ve gelecekteki operasyon detaylarının paylaşılmayacağına işaret edilen açıklamada, saldırılarda çok sayıda hava savunma sistemi, gelişmiş silah üretim tesisi ve gelişmiş silah depolarının imha edildiği vurgulandı.

Açıklamada, Husilerin balistik füze fırlatma kabiliyetinin ABD operasyonları nedeniyle yüzde 69, kamikaze dron saldırılarının da yüzde 55 azaldığı bildirildi.

ABD'nin Yemen'in Hudeyde kentindeki Ras İsa Limanı'na düzenlediği saldırıya da değinilen açıklamada, "ABD saldırıları Ras İsa Limanı'nın yakıt kabul etme kabiliyetini yok etti ki bu da Husilerin sadece operasyon yürütme değil aynı zamanda terör faaliyetleri için milyonlarca dolar gelir elde etme kabiliyetlerini de etkilemeye başlayacak." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada, saldırıların, USS Harry S. Truman ve Carl Vinson uçak gemilerini içeren kuvvetler tarafından yapıldığı kaydedildi.

Yemen'e hava saldırıları

Husiler, 7 Mart'ta yaptıkları açıklamada, İsrail'e Gazze'ye yardımların girişine izin vermesi için 4 gün süre tanıdıklarını, aksi takdirde İsrail'e karşı deniz operasyonlarını yeniden başlatacaklarını duyurmuştu.

ABD Başkanı Donald Trump ise Truth Social platformundan 15 Mart'ta yaptığı açıklamada, orduya Yemen'deki Husilere karşı "büyük bir saldırı" başlatma talimatı verdiğini belirtmişti.