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19 NİSAN 2025 CUMARTESİ - YIL: 56

ABD, Suriye'nin kuzeydoğusunda 3 askeri noktayı boşalttı

19 Nisan 2025, Cumartesi
ABD ordusu Suriye'nin kuzeydoğusunda, terör örgütü PKK/YPG'nin işgalindeki sahalarda bulunan küçük ölçekli 3 askeri noktayı boşaltarak diğer üslerine çekildi.

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Haseke'deki askerler ve ekipmanları aynı ilde Rümeylan ilçesindeki üsse, Deyrizor'dakiler ise Koniko gaz sahasındaki üsse çekildi.

 

ABD'nin Suriye'deki varlığı

ABD, Ekim 2019'da Barış Pınarı Harekatı'nın başlamasıyla harekat bölgesindeki birçok üssünden çekilerek petrol ve gaz sahaları çevresine yoğunlaşmıştı.

ABD güçleri, halihazırda Fırat'ın doğusundaki Haseke, Rakka ve Deyrizor illeri ile Halep iline bağlı Aynularab (Kobani) ilçesinde tespit ettiği 21 üs ve askeri noktada varlık gösteriyor.

Suriye'nin kuzeydoğusunda ABD güçlerinin varlık gösterdiği bölgeler terör örgütü PKK/YPG işgalinde bulunuyor.

AA

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