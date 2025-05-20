Sanal bahis çeteleri hayat karartıyor

Yeniden Refah Partisi Konya Milletvekili Ali Yüksel, yasa dışı sanal bahis sitelerinin Türkiye’de yol açtığı büyük sosyal felâkete dikkat çekerek hükümeti acil müdahaleye çağırdı.

İktidarın yasal kumarla derdi yok

Gençlik daha kolay sanal kumar bağımlısı oluyor

Bağımlılık da şekil değiştirdi

Ekberü’l-kebâir-5 (Kumar)

Kumar, uyuşturucu bağımlılığını geçti

Yüksel, “Bu sanal kumar çeteleri milletin ocağını söndürüyor, aileleri parçalıyor, gençleri borç batağına sürüklüyor. Bu büyük şeytana derhal dur denilmelidir!” dedi.

TOPLUMSAL ÇÜRÜMEYE YOL AÇIYOR

Sanal bahis adı altında işleyen yasa dışı platformların, Türkiye’nin dört bir yanından milyonlarca vatandaşı tuzağa çektiğini belirten Yüksel, “Bahis siteleri yüksek oran, kolay kazanç, güvenli ödeme gibi sahte vaatlerle özellikle gençleri hedef alıyor. Ancak bu oyunların sonunda kaybeden hep vatandaş, kazanan ise yurtdışına bağlı sanal çeteler oluyor. Aileler dağılıyor, evler satılıyor, insanlar intihara sürükleniyor. Bu bir kumar oyunu değil; bu bir insanlık suçudur!” ifadesini kullandı.

BU SİSTEM KARA PARA TRAFİĞİNİN OMURGASI

Bahis çetelerinin yalnızca kumar değil, aynı zamanda kara para aklama aracı olarak kullanıldığını da söyleyen Yüksel, “Bu platformlar artık yalnızca bir kumar sorunu değil; Türkiye’ye uzanan kirli bir para trafiğinin ana damarı haline gelmiştir” dedi.

Ankara - Mehmet Kara

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