"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 MAYIS 2025 SALI - YIL: 56

Sanal bahis çeteleri hayat karartıyor

20 Mayıs 2025, Salı 02:28
Yeniden Refah Partisi Konya Milletvekili Ali Yüksel, yasa dışı sanal bahis sitelerinin Türkiye’de yol açtığı büyük sosyal felâkete dikkat çekerek hükümeti acil müdahaleye çağırdı.

İktidarın yasal kumarla derdi yok
Gençlik daha kolay sanal kumar bağımlısı oluyor
Bağımlılık da şekil değiştirdi
Ekberü’l-kebâir-5 (Kumar)
Kumar, uyuşturucu bağımlılığını geçti

 

 

Yüksel, “Bu sanal kumar çeteleri milletin ocağını söndürüyor, aileleri parçalıyor, gençleri borç batağına sürüklüyor. Bu büyük şeytana derhal dur denilmelidir!” dedi.

TOPLUMSAL ÇÜRÜMEYE YOL AÇIYOR

Sanal bahis adı altında işleyen yasa dışı platformların, Türkiye’nin dört bir yanından milyonlarca vatandaşı tuzağa çektiğini belirten Yüksel, “Bahis siteleri yüksek oran, kolay kazanç, güvenli ödeme gibi sahte vaatlerle özellikle gençleri hedef alıyor. Ancak bu oyunların sonunda kaybeden hep vatandaş, kazanan ise yurtdışına bağlı sanal çeteler oluyor. Aileler dağılıyor, evler satılıyor, insanlar intihara sürükleniyor. Bu bir kumar oyunu değil; bu bir insanlık suçudur!” ifadesini kullandı.

BU SİSTEM KARA PARA TRAFİĞİNİN OMURGASI

Bahis çetelerinin yalnızca kumar değil, aynı zamanda kara para aklama aracı olarak kullanıldığını da söyleyen Yüksel, “Bu platformlar artık yalnızca bir kumar sorunu değil; Türkiye’ye uzanan kirli bir para trafiğinin ana damarı haline gelmiştir” dedi.

Ankara - Mehmet Kara
[email protected]

Okunma Sayısı: 310
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Sanal bahis çeteleri hayat karartıyor

    Arınç: Muğlak ifadelerle insanları tutukluyoruz

    Ya yem fiyatı düşsün ya da süt para etsin

    Hukuka dönerse Türkiye’nin önü açık

    Biden'a prostat kanseri teşhisi konuldu

    Sudan'da 3 yıl aradan sonra başbakan atandı

    "Gazze'de soykırım olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusuna cevap vermedi

    Uluslararası Af Örgütü, Rusya tarafından "istenmeyen örgüt" ilan edildi
    📷

    Arılarla tefekkür... Yarım kilogram bal için 2 milyon çiçek geziyorlar... Arıların tabiatta istihdam edildiği vazifeler?

    Bu yol "melodili'' yol

    İsrail, Gazze'de kalıcı işgal saldırılarını başlattı

    İsrail ablukayı derhal kaldırmalı

    Manisa'da minibüs devrildi: 1 kişi öldü, 13 kişi yaralandı

    Çin, ABD'den poliformaldehit kopolimer ithalatına yüzde 74,9 gümrük vergisi uygulayacak

    Selahattin Yaşar Çarşamba Kitap Fuarında

    Şampiyon olan Galatasaray, 5. yıldızı takan ilk takım oldu

    Müsilaj tehlikesi geçmedi

    Sahte bal, arıcılığı vuruyor

    Netanyahu’ya karşı sivil ayaklanma çağrısı

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Karşımda müthiş bir yangın var”
    Risale-i Nur'dan

    Hayatın lezzetini ve zevkini isterseniz...
    M. Latif SALİHOĞLU

    Nur markasının özellikleri (2)
    Cevher İLHAN

    Belediyelere el koyma “yasası”
    Süleyman KÖSMENE

    Hatemü’l-Enbiya ne demektir?
    Faruk ÇAKIR

    Şartlar İsrail aleyhinde...
    Genel

    Hukuka dönerse Türkiye’nin önü açık
    Genel

    Ya yem fiyatı düşsün ya da süt para etsin
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2025, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.