Netanyahu’ya karşı sivil ayaklanma çağrısı

İsrail’de Gazze Şeridi’nin kalıcı işgali için başlatılan kapsamlı saldırıları protesto etmek için yüzlerce hükümet karşıtı sokaklara indi, eski Başbakan Ehud Barak da “kafes hayvanı” benzetmesi yaptığı Başbakan Binyamin Netanyahu’ya karşı halkı sivil ayaklanmaya çağırdı.

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Amos Yadlin: Netanyahu, geleceğimizi Gazze'nin kumlarına gömüp yok ediyor The Times of Israel gazetesinin haberine göre, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, başkent Tel Aviv’deki Habima Meydanı’nda toplanan yüzlerce hükümet karşıtı protestocuya hükümeti devirmek için halka sivil ayaklanma çağrısında bulundu. Netanyahu hakkında “kafes hayvanı gibi davranan” ifadesini kullanan Barak, “Bizi uçuruma sürüklemeden önce, onun çöküşüne doğru mümkün olan her şekilde hareket etmek bizim sivil görevimizdir.” dedi. AA

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