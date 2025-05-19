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19 MAYIS 2025 PAZARTESİ - YIL: 56

Netanyahu’ya karşı sivil ayaklanma çağrısı

19 Mayıs 2025, Pazartesi 01:56
İsrail’de Gazze Şeridi’nin kalıcı işgali için başlatılan kapsamlı saldırıları protesto etmek için yüzlerce hükümet karşıtı sokaklara indi, eski Başbakan Ehud Barak da “kafes hayvanı” benzetmesi yaptığı Başbakan Binyamin Netanyahu’ya karşı halkı sivil ayaklanmaya çağırdı.

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The Times of Israel gazetesinin haberine göre, eski İsrail Başbakanı Ehud Barak, başkent Tel Aviv’deki Habima Meydanı’nda toplanan yüzlerce hükümet karşıtı protestocuya hükümeti devirmek için halka sivil ayaklanma çağrısında bulundu.

Netanyahu hakkında “kafes hayvanı gibi davranan” ifadesini kullanan Barak, “Bizi uçuruma sürüklemeden önce, onun çöküşüne doğru mümkün olan her şekilde hareket etmek bizim sivil görevimizdir.” dedi.

AA

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