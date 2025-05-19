Arılarla tefekkür... Yarım kilogram bal için 2 milyon çiçek geziyorlar... Arıların tabiatta istihdam edildiği vazifeler?

San'at ve hikmetle yaratılan, atomlardan galaksilere kadar sayısız hikmetle birbirine bağlanan ve Çağımızın Kur'an tefsiri Risale-i Nur'da, Peygamber Efendimiz -Aleyhissalatu Vesselam- ve Kur'an-ı Azimüşşan ile birlikte Cenab-ı Hakkı bize tarif eden üç büyük küllî muarriften bir tanesi olan ve Kainat Kitabı'ndaki mükemmel şekilde irade edilen sistemler silsilesinde yarım kilo bal için yaklaşık 2 milyon çiçeği ziyaret ettirilen bal arıları; yalnızca arı sütü, propolis ve balmumu üretme vazifelerinin yanında, ekosistemin sürekliliğine ve tarım ürünlerinin yüzde 75'inden fazlasının üretimine katkı sağlamak vazifelerinde de istihdam edilmeleriyle birlikte insanların yardımına koşturulan bitkilerin ve hayvanların Kur'an-ı Hakim'de zikredilen adeta bir tefekkür kitabı olan örneklerinden sadece bir tanesi olarak dikkatli nazarları Cenab-ı Hakk'ın nihayetsiz mükemmellik ve güzellikteki tecellilerine çevirmeye vesile oluyor.

Risale-i Nur’da tefekkür zenginliği

Allah’ın bal arısına “vahyetmesi”

Ve Rabbin bal arısına vahyetti ki...

Hediye-i Rahmet: Bal

Hediye-i Rahmet: Bal -2

"Açlık" sorununa vahye mazhar arılar çözüm olacak





Arısız bir dünya nasıl olurdu?

"Balkonunuza ve bahçenize arıların sevdiği çiçekleri ekin"

Matematik bilen arılar

Arılarla ilgili önemli proje tanıtıldı

Dikkat çeken araştırma: Arılarla ilgili yeni bir tefekkür penceresi

Allah'ın Şafi isminin tecellisi 'Arı sütü'

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Ve Rabbin bal arısına vahyetti ki...

''Rabbin bal arısına: Dağlardan, ağaçlardan ve insanların yaptıkları çardaklardan kendine evler (kovanlar) edin. Sonra meyvelerin her birinden ye ve Rabbinin sana kolaylaştırdığı yaylım yollarına gir, diye ilham etti. Onların karınlarından renkleri çeşitli bir şerbet (bal) çıkar ki, onda insanlar için şifa vardır. Elbette bunda düşünen bir kavim için büyük bir ibret vardır.'' (Kur'an-ı Hakim, Nahl Suresi - 68)

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İşte bal arısına vahyedilenlerinden bazıları:

Bir çay kaşığının 12'de 1'i kadar bal...

Bir arı, kendisine lutfedilen hayat süresi boyunca ortalama bir çay kaşığının 12'de 1'i kadar bal üretiyor ve yarım kilogram bal için bir grup bal arısının 2 milyon çiçeği gezmesi gerekiyor.

Nektar kesesi, başlarının yanında iki bitişik gözü ve başlarının üstünde üç tekil gözü bulunan bal arıları, 170 koku alıcısı vesilesiyle çiçeklerden bal üretiyor ve kendine has kokuları olan kolonilerini bulabiliyor.

Bulduğu besin kaynağının konumunu yaptığı özel bir dans ile diğer arılara anlatan bal arılardan duyulan "vız" sesi ise aslında saniyede yaklaşık 230 defa kanat çırpmalarından kaynaklanıyor.

Ancak milyonlarca çiçeği dolaşarak sadece bir kaşık balın küçük bir kısmını üretebilen bu esrarengiz minik kanatlılar, iklim değişikliği, çevre kirliliği, tarım ilaçları ve hayat alanı kaybı nedeniyle yok oluyor.

Arıların hem insan sağlığı hem de ekosistem için taşıdığı öneme dikkat çekmek amacıyla, modern arıcılığın öncüsü Anton Jansa'nın doğum günü olan 20 Mayıs, 2018'den bu yana her yıl Dünya Arı Günü olarak kutlanıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Dünya Arı Günü'nün bu yılki temasını "Arılar" olarak belirleyerek, arıların tarım ve tabiattaki kritik rolüne dikkati çekti.

Arılara tabiatta verilen

FAO verilerine göre, 308 bin çiçekli bitki türünün yaklaşık yüzde 90'ı, üremek için tozlaşmaya yardımcı olan canlılara ihtiyaç duyuyor.

Dünya genelinde 20 binden fazla arı türü ve toplamda 200 binden fazla hayvan türü, tarım ürünlerinin yüzde 75'inden fazlasının üretimine katkı sağlayarak gıda sisteminin temelini oluşturan tozlaşmaya vesile oluyor.

Meyve, sebze, kuruyemiş ve tohum gibi ürünlerin üretiminde büyük rol oynayan arılar, sadece verimi değil, gıdanın kalitesini ve çeşitliliğini de arttırıyor.

Arılar, ekosistem ve iklim hakkında önemli ipuçları vermesiyle de çevresel sağlığın göstergesi olarak da vazifelendirilmiş durumda.

Arıların korunması, toprağın verimliliğini, hava ile suyun kalitesini ve iklim değişikliğine uyumu artırırken, zararlı böceklerle mücadeleye, biyolojik çeşitliliğin korunmasına ve ormanların yenilenmesine katkı sunuyor.

Arılar vesilesiyle elde edilen ürünler, sağlık ve turizm sektöründe de kullanılıyor

Arılar vesilesiyle insanlığa ihsan edilen ürünlerin kullanıldığı alternatif bir tedavi yöntemi olan apiterapi, insan ve hayvan sağlığını desteklemek için kullanılıyor.

Özellikle arı zehri, bazı hastalıkların ve sağlık sorunlarının tedavisinde faydalı sonuçlar verebiliyor.

Ayrıca, turistlerin arı kovanlarını ziyaret ettiği, arılarla ilgili ürünleri tattığı "apiturizm" isimli özel bir turizm dalı da var.

Arılar, balın yanı sıra balmumu, arı sütü ve propolis üretiyor

Kendine has tadı sayesinde hem gıda hem de tatlandırıcı olarak kullanılan bal, aynı zamanda içerinde derc edilen çeşitli mineraller, enzimler, vitaminler ve proteinler sayesinde tıp alanında da ön plana çıkıyor.

İşçi bal arıları tarafından üretilen balmumu, dudak balsamı, mum ve kozmetik ürünler gibi pek çok farklı alanda kullanılıyor.

Larvaları ve kraliçe arıyı beslemek için hemşire işçi arılar tarafından üretilen arı sütü, şifalı özellikleri nedeniyle gıda takviyesi olarak satılıyor.

Arılara ağaç reçinesiyle kendi salgılarını karıştırarak üretilen propolis ise bakteri ve mantar enfeksiyonlarını önleyici etkiye sahip olduğu için sağlık alanında tercih ediliyor.

Arı popülasyonu ve çeşitliliği azaltan faktörler

Arılar, sürdürülemez tarım uygulamaları, iklim değişikliği ve çevre kirliliği gibi tehditlerle karşı karşıya kalıyor.

Bununla birlikte, yerel arı türlerinin yerini egzotik türlerin alması ve hayat alanlarının yok edilmesi arı popülasyonunun ve çeşitliliğinin azalmasına neden oluyor.

Son yıllarda dünya genelinde arı popülasyonunda ciddi bir düşüş yaşandığına dair endişeler artarken, yeni veriler Kuzey Amerika ve Avrupa'da arı kolonilerinin azaldığını ancak Asya ülkelerinde arı popülasyonunun arttığını gösteriyor.

Çin, Hindistan, Güney Kore, Türkiye ve İran'da arıcılık faaliyetleri büyürken, uygun iklim, tabii çeşitlilik, geleneksel arıcılık kültürü ve ticari talebin artması bu yükselişi destekleyen faktörler arasında yer alıyor.

Özellikle ABD'de, 1960'lardan bu yana habitat kaybı, pestisit kullanımı, iklim değişikliği, hastalıklar ve parazitler nedeniyle arı kolonilerinde düşüş yaşanıyor.

Arıların korunmasında kişisel çabalar etkili oluyor

Tabiatla uyumlu tarım yöntemleri ve zararlı böceklerle mücadele, arıların korunmasına yardımcı olurken ürünlerin verimini artırıyor ve çevreye verilen zararı azaltıyor.

Arı dostu çiçekler dikmek, arı evleri inşa etmek, arıların ürünlerinden satın almak, zararlı kimyasallardan ve tarım ilaçlarından kaçınmak, yerde yuvalayan arılar için yuvalama alanları bırakmak ve bitki çitleri dikmek de arıları korumak için günlük hayatta uygulanabilecek önlemler arasında yer alıyor.

Arıcılık

Dünya genelinde 20 binden fazla arı türü bulunmasına rağmen, modern arıcılıkta ağırlıklı olarak yalnızca birkaç arı türü kullanılıyor.

Arı ürünlerinin kalitesi, büyük ölçüde bulundukları çevreye bağlı olduğu için arıcılar, kovanlarını yerleştirecekleri yeri dikkatle seçiyor.

Arıcılıkta, tabii malzemelerle yapıldığı için genellikle düşük maliyetli olan yerel tip kovanlar, açılabilir yapıları sayesinde arıcıların içeriği gözlemlemesine ve arılara hastalık tedavisi uygulanmasına olanak tanıyan hareketli çerçeveli kovanlar ve karmaşık yapılı modern kovanlar ön plana çıkıyor.

Dünyadan örnekler

Slovenya, kırsal kalkınma programlarıyla arı dostu tarım uygulamalarını teşvik ederken, ülkede yazlık çiçekli bitkilerin ekilmesi arılar için sürekli bir nektar kaynağı sağlıyor.

Etiyopya, geleneksel bilgiyi ve organik tarımı birleştirerek hem arı yaşam alanlarını koruyor hem de bal ve kahve üretimiyle yerel halkın geçimini destekliyor.

Peru'da tarım ürünlerinin yaklaşık yüzde 40'ı tozlayıcılara bağlı olduğu için tarım politikalarında öncelikli sektör ilan edilen arıcılık ulusal kalkınma planlarının bir parçası haline geliyor.

Filipinler, yerli iğnesiz arılarla yapılan doğal arıcılığı destekleyerek hem biyoçeşitliliği koruyor hem de kırsal topluluklara gelir kaynağı sağlıyor.