Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.

AYET:

Onlar, iman eden ve kalpleri Allah’ın zikriyle huzur bulan kimselerdir. Haberiniz olsun ki, kalpler ancak Allah’ın zikriyle huzura kavuşur.

Ra’d Suresi: 28

HADİS:

Sohbet meclislerinizi bana getireceğiniz salâvatlarla süsleyiniz. Şüphesiz bana getirdiğiniz salâvatlar, kıyamet günü sizin için bir nurdur.

Camiü’s-Sağir, No: 2311