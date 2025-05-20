20 Mayıs 2025, Salı
Yeni Asya Gazetesi Lahika sayfasında yer alan günün ayet ve hadisi.
AYET:
Onlar, iman eden ve kalpleri Allah’ın zikriyle huzur bulan kimselerdir. Haberiniz olsun ki, kalpler ancak Allah’ın zikriyle huzura kavuşur.
Ra’d Suresi: 28
HADİS:
Sohbet meclislerinizi bana getireceğiniz salâvatlarla süsleyiniz. Şüphesiz bana getirdiğiniz salâvatlar, kıyamet günü sizin için bir nurdur.
Camiü’s-Sağir, No: 2311
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