Irak, Gazze için 20 milyon dolar katkı sağlayacak

Irak Başbakanı Muhammed Şiya es-Sudani, ülkesinin Gazze’nin yeniden inşası için 20 milyon dolar, Lübnan için de 20 milyon dolar katkı sağlayacağını duyurdu.

Sudani, Bağdat’ta düzenlenen 34’üncü Arap Birliği Zirvesi’nde konuştu. “Filistin halkının hakları tanınmadan bölgede barış sağlanamaz” diyerek sözlerine başlayan Sudani, “Bölgedeki krizlerin ve çatışmaların sona ermesi, Filistin halkının kendi topraklarında onurlu ve özgür bir yaşam hakkını kazanmasına bağlı. Devam eden saldırılar çatışma ve şiddeti körüklüyor. Bu soykırım (İsrail’in Filistin halkına yönelik), tarihteki hiçbir çatışmada görülmemiş bir vahşet seviyesine ulaştı.” ifadelerini kullandı. AA

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