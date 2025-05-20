Arınç: Muğlak ifadelerle insanları tutukluyoruz

AKP’nin kurucularından eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, Medyascope’tan Ruşen Çakır’a konuştu ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun tutuksuz yargılanması gerektiğini söyledi.

Duruşmaların TRT’den canlı yayınlanması talebinin ise mümkün olmayacağını ifade eden Arınç, “Adalet olmazsa hiçbir şey olmaz. Bugün ekmekten, sudan bile önemlidir” mesajını verdi.

“Tutukluluk bir tedbirdir, cezaya dönüşmemelidir”

Tutuklu yargılamalara karşı olduğunu yineleyen Arınç, “Tutukluluk bir tedbirdir, cezaya dönüşmemelidir. Unutmayalım ki bugünkü Anayasa Mahkemesi kararlarının yüzde 67’si adil yargılama hakkının ihlâl edilmesinden” dedi. Arınç, İmamoğlu davasıyla ilgili olarak, “Benim burada düşünebileceğim tek şey tutuksuz yargılama, mümkünse bunu gerçekleştirmek lazım. Çünkü tutuklu yargılamalar sonunda cezadan daha beter hâle gelebiliyor” görüşlerini ifade etti.

“Adalet olmazsa hiçbir şey olmaz”

Arınç, “Adalet olmazsa hiçbir şey olmaz. Bugün ekmekten, sudan bile önemlidir. Çünkü adaletsizlik ekonomik krizleri de doğurur. Kul hakkının vebali büyüktür. Attığımız her adımı bilerek ve inanarak atmamız gerekir” ifadelerini kullandı.

Mehmet Kara - Ankara

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