Şartlar İsrail aleyhinde...

Herkesin bildiği sır şu ki, Filistin’i ve Gazze’yi yakıp yıkan görünüşte İsrail olsa da hükmen “büyük devletler” ve en başta da ona sınırsız destek veren Amerika’dır. Amerika’nın İsrail’e eskiden beri destek verdiğini herkes biliyor, ancak son dönemdeki idareciler gibi bu desteği ‘en üst seviyede’ yapan ve bununlar da övünen ‘başkan’lar pek yoktu.

Bu sınırsız desteğe rağmen İsrail’in arzu ettiği hedeflere ulaşamadığı da belli. Hatta bize şaşırtıcı gelebilecek yorumlar yapanlar da var. Mesela, Orta Doğu uzmanı İngiliz gazeteci David Hearst, kaleme aldığı dikkat çekici bir analizde, İsrail’in Gazze’de sürdürdüğü saldırıların uluslararası kamuoyunda giderek daha fazla tepki çektiğini ve bu savaşın İsrail’in uzun vadeli yenilgisiyle sonuçlanacağını savunmuş. “İsrail Gazze savaşını çoktan kaybetti. Sadece henüz bunu bilmiyor” diyen İngiliz gazeteci David Hearst, Vietnam’daki savaşla paralellik kurarak, bu çatışmayı da iki temel gücün sona erdireceğini belirtmiş: Filistin halkının topraklarında kalma kararlılığı ve Batı kamuoyunda büyüyen öfke dalgası.” (daily ummah.com, 17 Mayıs 2025)

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, (bile) Fransız özel televizyon kanalı TF1’e verdiği röportajda, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Gazze’deki politikasının kabul edilemez ve utanç verici olduğunu belirterek, Avrupalıların yaptırımları sıkılaştırmayı düşünmeleri gerektiğini söylemişti. (indyturk.com, 14 Mayıs 2025)

Avrupa’da yaşayan ‘sade vatandaş’lar zaten aylar önce İsrail’i kınayan gösteriler yapıyordu. Git gide idareciler de bu yönde fikir karar kıldı ve neredeyse her gün İsrail aleyhinde beyanlarda bulunuyorlar.

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa bu isimlerden biri olmuş. Gazze’den her gün gelen saldırı haberleriyle şok olduğunu belirten Costa, İsrail’e acilen ablukayı kaldırma çağrısı yapmış. Costa, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, “(Gazze’de) Siviller açlıktan ölüyor, hastaneler tekrar tekrar vuruluyor. Şiddet durmalı! İsrail hükümeti, ablukayı hemen kaldırmalı ve insani yardımın güvenli, hızlı ve engelsiz bir şekilde ulaşmasını sağlamalı. Uluslararası hukuk sistematik olarak ihlal ediliyor. Sürekli bir ateşkes ve tüm rehinelerin derhal ve koşulsuz serbest bırakılması her zamankinden daha acil.” demiş. (AA, 17 Mayıs 2025)

İtalya Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Antonio Tajani de partisi Forza Italia’nın Sicilya Adası’ndaki Noto şehrinde düzenlenen toplantısında, “Ukrayna, Libya ve Orta Doğu gibi dünyanın pek çok yerinde barışa ulaşmaya çalışılırken, artık Filistin halkının acı çekmesini istemiyoruz. Saldırılar sona ersin, ateşkese ulaşalım” diye konuşmuş.

Bu ve benzeri gelişmeler, önümüzdeki günler ya da aylarda şartların daha fazla İsrail aleyhinde gelişeceğini hatırlatıyor. İnşallah bu gelişmeler, insanlığın uyanışı İsrail zulmünü sona erdirecek...