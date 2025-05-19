İsrail ablukayı derhal kaldırmalı

Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, Gazze’den her gün gelen saldırı haberleriyle şok olduğunu belirterek, İsrail’e acilen ablukayı kaldırma çağrısı yaptı.

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Avrupa Birliği (AB) Konseyi Başkanı Antonio Costa, sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, “Gazze’den her gün gelen günlük haberler beni şoke etti. Siviller açlıktan ölüyor, hastaneler tekrar tekrar vuruluyor. Şiddet durmalı!” ifadesini kullandı. “İsrail hükümeti, ablukayı hemen kaldırmalı ve insani yardımın güvenli, hızlı ve engelsiz bir şekilde ulaşmasını sağlamalı.” çağrısında bulunan Costa, şunları kaydetti: “Bütün bir halk ezici, orantısız bir askerî güce maruz kalıyor. Uluslararası hukuk sistematik olarak ihlâl ediliyor. Sürekli bir ateşkes ve tüm rehinelerin derhal ve koşulsuz serbest bırakılması her zamankinden daha acil.”

Ateşkesi bozan İsrail ordusu

İsrail ordusu, Gazze Şeridi’nde 19 Ocak’ta yürürlüğe giren ateşkesin ardından 18 Mart sabahı şiddetli saldırılarına yeniden başladı. İsrail ordusunun saldırıları yeniden başlatmasından itibaren çoğunluğu yaşlı, kadın ve çocuk olmak üzere 3 bin 131 Filistinli öldürüldü, 8 bin 632 kişi yaralandı. İsrail’in Gazze Şeridi’ne 7 Ekim 2023’ten bu yana düzenlediği saldırılarda ise ölen Filistinlilerin sayısı 53 bin 272’ye, yaralıların sayısı da 120 bin 673’e yükseldi. Ateşkesi bozan İsrail, yeni ateşkes tekliflerini reddettiği gerekçesiyle Hamas’a karşı “gittikçe artan askerî güçle” hareket edeceğini duyurdu.