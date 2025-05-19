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20 MAYIS 2025 SALI - YIL: 56

"Gazze'de soykırım olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusuna cevap vermedi

19 Mayıs 2025, Pazartesi 17:24
İsrail'in aralıksız saldırıları altındaki Gazze'de soykırım olup olmadığı sorusuna yanıt vermekten kaçınan İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Gazze'deki durumun ciddi ve kabul edilemez olduğunu belirtti.

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Starmer, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB Konseyi Başkanı Antonio Costa, İngiltere'nin başkenti Londra'da düzenlenen "İngiltere-Avrupa Birliği (AB) Zirvesi"nin ardından ortak basın toplantısı düzenledi ve basın mensuplarının sorularını cevapladı.

 

Sky News muhabiri Beth Rigby, Başbakan Starmer'a, Gazze'deki kötüleşen duruma ilişkin şu soruyu sordu:

"Birleşmiş Milletler'in (BM) Yardım Şefi, Gazze Şeridi'nde soykırımı önlemek için BM Güvenlik Konseyi'nin harekete geçmesi gerektiği uyarısında bulundu. Bunun bir soykırım olduğunu düşünüyor musunuz ve vicdanınız rahat bir şekilde bir lider olarak elinizden geleni yaptığınızı söyleyebilir misiniz?"

Başbakan Starmer, soykırım sorusuna doğrudan yanıt vermekten kaçınarak, Gazze'deki durumun kabul edilemez olduğunu söyledi.

Starmer, "Bu gerçekten ciddi, kabul edilemez, tahammül edilemez bir durum ve bu nedenle diğer liderlerle buna nasıl karşılık vereceğimizi koordine etmek için yoğun şekilde çalışıyoruz çünkü bu tahammül edilemez, kabul edilemez." ifadelerini kullandı.

AA

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  • S.topuz

    19.5.2025 20:49:51

    Bunların bu sorumsuzca ve kanunsuz ve keyfî uygulamaları, katliam ve kıyımları sadece Gazzeliler ve Filistinliler için değil, bütün "İNSANLIK ve DÜNYA BARIŞI" için büyük bir "TEHLİKE ve TEHDİT" mahiyeti taşımaktadır! Tüm suçlular, Uluslar arası Mahkemede gerekli ceza ve müeyyideyi HAK ettiği şekilde acele almalı! Yoksa herkes kafasına göre, gayr-ı Kanunî hareket edecek olursa, bunun sonu nereye varacağını hayal bile edemeyiz, pek korkunç olur. Akl-ı Selim sahibi olan Dünya âlem "Mercilere ve Siyasîlere" duyurulur! Aksi halde YARIN çoook geç olabilir, Allah muhafaza! 😥😭🙌🌹🤲🌹❤☝️🌙🕋😭😭😭🕊🕊🕊🌍🇪🇺🕋🇹🇷🇵🇸🇵🇸🇵🇸 Eeey Âlem-i İNSANLIK, Eeeey Âlem-i İSLÂM, Eeeey AB, Eeeey A.B.D! Daha ne zamana kadar seyredeceksiniz?... Yuuuh, yuuuuh, yine yuuuuh.

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