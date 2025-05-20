Hukuka dönerse Türkiye’nin önü açık

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, katıldığı bir TV programında, “Hukuk olmadığı için, demokrasi iyi çalışmadığı için o büyük potansiyel Türkiye’de işlemiyor şu anda” değerlendirmesinde bulundu.

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Halk TV’de İsmail Küçükkaya ile “Yeni Bir Sabah” programında gündemi değerlendirdi. Babacan, Türkiye’nin hukuka dönmesi hâlinde önünün açılacağına dikkat çekti.

“Türkiye; AİHM, AYM kararları hemen uygulanmalıdır”

“Hukuk ve ekonomi arasındaki ilişkiye dikkat çeken Babacan, “Şu anda Türkiye’nin önünde korkunç bir fırsat penceresi açılıyor. Şu anda Türkiye’nin demokraside ve hukukta da parlayan bir yıldız haline gelmesiyle ilgili koskoca bir fırsat penceresi açılmış durumda. Yapılması gereken nedir? Bakın şu AİHM kararları var ya uygulanmayan, hemen uygulanması… Osman Kavala, Can Atalay… Kendi AYM kararlarımız var uygulanmayan, bunların derhal uygulanması… Bu siyasî operasyonların derhal sona erdirilmesi. Sayın Erdoğan siyasî rakip gördüğü kim var kim yoksa bir operasyon düzenliyor, düzenletiyor. Bunların derhal sona ermesi gerekir. Böylece dünyanın demokraside ve hukukta gerilediği bir dönemde Türkiye’nin yeniden parlayan bir yıldız olarak ortaya çıkması gerekir. Büyük bir fırsat var” dedi.

“Hukuk devletini iyi çalıştıran Türkiye, dünyada ilk üçe girer”

“Hukuk devletini iyi çalıştıran, ekonomide mantıklı işler yapan bir Türkiye olsa inanın dünyada ilk üçe girer Türkiye. Niye girer? Bakın çok basit. Toplam diplomatik misyon sayısında zaten ilk üçteyiz. Bugün Amerika ve Çin’den sonra en çok büyük elçilik ve başkonsolosluğa sahip olan ülke Türkiye. Türk Hava Yolları 128 ülkeye uçuyor. Niye? Çünkü Türkiye’nin doğal bir pozisyonu var burada. Sadece Türkiye’nin bu doğal pozisyonunun potansiyelinin önünü açmak… Yani barajın arkası su dolu. Ağzına kadar dolu. O barajın kapağını açıyorsunuz ve potansiyel atıyor. Türkiye böyle bir ülke. Onun için ben üzülüyorum. Bu potansiyeli gerçekleştiremediğimiz için üzülüyorum.”

Büyük potansiyeli gerçekleştiremiyor

Babacan, hukuk olmadan ekonominin olmayacağının altını çizdi. Babacan, “Türkiye şu anda millî gelirini çoktan 25 bin dolara çıkartması gerekiyordu. Bakın 12 bin 500 dolara çıkarttık. 25 bin dolar hedef koyduk. 2023’te 13 binde kaldı. Büyük potansiyeli gerçekleştiremiyor. Hukuk olmadığı için, demokrasi iyi çalışmadığı için o büyük potansiyeli Türkiye gerçekleştiremiyor şu anda” değerlendirmesinde bulundu.

“Hukuk olmadan yatırım olmaz”

“Benim hukukî güvenliğim olması lâzım. Bunca yatırım yapacağım, ihracat yapacağım büyük pazar var ama Türkiye’ye yatırım yaptığında “Acaba bir gün birileri çöker mi? Bir gün olmadık bir vergi cezası gelir mi? Bir gün ülkeyi yönetenler bana şöyle bir yan bakar, taleplerde bulunurlar, ben de yapamazsam acaba teslim elden gider mi? diye korkuyor insanlar. Yatırım olmayınca ihracat artmaz. Mutlaka yatırım lâzım. Yatırım için de hukuk lâzım. Hukuk buradayken yatırım olmaz.”

Seyhan Şentürk - İstanbul