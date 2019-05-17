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17 MAYIS 2019 CUMA - YIL: 50

ABD: Türkiye S-400 almaktan vazgeçebilir

17 Mayıs 2019, Cuma 12:12
ABD Hava Kuvvetleri Genel Sekreteri Heather Wilson, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 almaktan vazgeçmesinin "mümkün" olduğunu söyledi. Wilson, "S-400'ü bulunan bir ülkeye F-35 teslim edebileceğimizi sanmıyorum" diye ekledi.

Ankara ile Washington arasındaki S-400 krizi konusunda ABD'den yeni bir açıklama geldi. ABD Hava Kuvvetleri Genel Sekreteri Heather Wilson, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almaktan vazgeçebileceğini savundu. AFP'nin haberine göre, Türkiye'nin S-400'ler konusundaki fikrini değiştirme ihtimali olup olmadığının sorulması üzerine Wilson, "Bu mümkün" yanıtını verdi.

"Diplomatlar bu konuda çalışmaya devam ediyor" diyen Wilson, S-400 hava savunma sistemlerinin F-35 savaş uçaklarıyla uyumlu olmadığı yönündeki ABD tezini yineledi.

S-400'lerin NATO sistemleriyle de uyumlu olmadığını belirten ABD, uzun süredir Türkiye'ye Rus füze sistemini satın almaması için baskı yapıyor. Ankara'nın S-400 alması hâlinde Türkiye'nin F-35 programından çıkarılabileceği uyarısı yapan ABD'de son olarak Temsilciler Meclisi'ne Salı günü, söz konusu savaş uçaklarının Türkiye'ye teslimatının engellenmesini içeren bir tasarı sunuldu. Ancak ABD'nin uyarılarına rağmen Rus füze sistemini almakta kararlı görünen ve Rusya'ya hâlihazırda bir ödeme yapmış olan Türkiye, S-400'lerden vazgeçmiyor. Hem Türk hem de Rus yetkililer, hava savunma sisteminin Türkiye'ye teslimatının Temmuz ayında gerçekleşeceğini belirtiyor.

"F-35'leri teslim edebileceğimizi sanmıyorum"

Türkiye'nin de yer aldığı F-35 üretimi programı kapsamında şu ana kadar Türk makamlarına ABD'de dört savaş uçağı teslim edildi. Söz konusu F-35'leri kullanacak Türk pilotların ABD'deki hava üslerindeki eğitimi devam ediyor. Ancak bu uçakların ABD topraklarından çıkarılarak Türkiye'ye götürülmesinin engellenmesi için Kongre'deki girişimler de sürüyor.

Bu konuya değinen ABD Hava Kuvvetleri Genel Sekreteri Wilson, "Luke Hava Kuvvetleri Üssü'nde Türk pilotları eğitmeye devam ediyoruz. Ancak S-400'ü bulunan bir ülkeye bu uçaklardan teslim edebileceğimizi sanmıyorum" dedi. 

Deutsche Welle Türkçe

Etiketler: ABD, Türkiye, F-35, S-400
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