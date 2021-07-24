Afganistan'da gece sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Son dönemde Taliban'ın yoğun saldırılarıyla karşı karşıya kalan Afganistan'da, üç vilayet hariç ülke genelinde gece sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Afganistan İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Taliban'ın şiddetini durdurmak ve hareketlerini sınırlamak için ülkenin 31 vilayetinde sokağa çıkma yasağı ilan edildi" denildi. Söz konusu tedbirin Kabil, Pencşir ve Nengrehar vilayetlerinden uygulanmayacağı kaydedildi. Bakanlık sözcü yardımcısı Ahmed Ziya, gazetecilere verdiği bir demeçte, sokağa çıkma yasağının 22:00 ile 04:00 saatleri arasında geçerli olacağını söyledi. Tedbirin ne kadar süreyle uygulanacağını belirtmedi. Euronews Türkçe

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