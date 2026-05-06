Hürmüz Boğazı düğümü: Dünyanın 100 günlük petrolü kaldı

ABD’li Goldman Sachs’ın analizine göre küresel petrol stokları, dünya talebinin yalnızca 100 günlük seviyesine kadar düştü.

Arz tarafındaki gelişmeler piyasada endişeleri artırırken, özellikle Hürmüz Boğazı kaynaklı riskler dikkat çekiyor. Küresel petrol piyasasında arz kaygıları güç kazanıyor. Goldman Sachs, mevcut eğilimin devam etmesi halinde stok seviyelerinde daha belirgin bir düşüş yaşanabileceğine işaret ediyor. Hürmüz Boğazı’nda yaşanan kısıtlamalar ise piyasadaki dengeleri doğrudan etkiliyor. Analistler, stokların henüz kritik seviyelere inmediğini ancak mevcut düşüş eğiliminin devam etmesi halinde yaz aylarında petrol fiyatlarında daha sert hareketlerin görülebileceğini belirtiyor. Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 321

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.