Enflasyonun faturası emekçiye - Gıdada yaz ucuzluğu başka yazlara kalacak

DİSK-AR verilerine göre asgarî ücret 4 bin 110 TL, en düşük emekli aylığı ise 2 bin 928 TL erirken, enflasyonun yükü düşük gelir gruplarına yansıdı.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR), Mayıs 2026 Enflasyon Bülteni’ni yayımladı. DİSK-AR’ın TÜİK verilerini temel alarak hazırladığı bültene göre, Nisan 2026 itibarıyla asgarî ücretin satın alma gücü 4 bin 110 TL azaldı. En düşük emekli aylığı da aynı dönemde 2 bin 928 TL eridi.

Gıdadan kısıp kira ve ulaşıma veriyorlar

DİSK-AR’ın araştırmasına gör asgarî ücret, yılın dördüncü ayında 4 bin 110 TL değer kaybetti. En düşük emekli aylığında yaşanan erime ise 2 bin 928 lira oldu. DİSK-AR, düşük gelirlilerin gıdadan kısıp kira ve ulaşıma harcadığını ifade etti.

TÜİK gizlemeye devam ediyor

Bültende ayrıca TÜİK’in enflasyon sepetine koyduğu madde fiyat listesini gizlemeye devam ettiği belirtildi ve “Resmî enflasyon verileri konusundaki şaibe devam ediyor. TÜİK’in Haziran 2022’de madde fiyat listesini açıklamaktan vazgeçmesi nedeniyle enflasyon verileri daha da tartışmalı hale gelmişti. TÜİK’in şaibeli enflasyon verilerine göre bile Türkiye’de enflasyon yüksek seyretmeye devam ediyor” denildi.

Ankara - Mehmet Kara

[email protected]

***

Gıdada yaz ucuzluğu başka yazlara kalacak

Türkiye’de, son yıllarda gıda fiyatları baş döndüren bir hızla artıyor. TÜİK verilerine göre sebze ve meyve fiyatları, nisan ayında yüzde 5,9, yılbaşına göre yüzde 56,6, geçen yılın Nisan ayına göre yüzde 47,2 arttı.

Ekonomist Prof. Dr. Yaşar Uysal, TÜİK’in Nisan ayı enflasyon verileri kapsamında gıda fiyatlarında yaşanan ve izleyen aylarda da devam etmesi beklenen artışın yaz aylarındaki etkisini değerlendirdi. Uysal, gıda ürünlerinin genelde yükte ağır pahada hafif olduğuna işaret ederek, “Yani nakliye için geniş alan diğer bir deyişle kamyon gerekiyor. Bu nedenle gıda enflasyonunda artan mazot fiyatları yani nakliye ücretleri çok önemli bir faktör haline geldi. Yine artan kredi faizleri nedeniyle gerek gıda ürünleri ticaretinin finansmanı gerekse depolanabilir ürünlerde bekletmenin alternatif maliyeti arttı. Bu şartlarda gıdada geleneksel yaz ucuzluğu başka yazlara kalacaktır” dedi.

İstanbul'da halk ekmeğe zam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Halk Ekmek AŞ tarafından normal ve kepek ekmeğin fiyatına yüzde 25 zam yapıldı. Zamla normal ve kepek ekmeğin fiyatı 10 liradan 12,5 liraya çıkartıldı. Yapılan zam uygulanmaya başlandı.

Haber Merkezi