"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 MAYIS 2026 ÇARŞAMBA - YIL: 57

Enflasyonun faturası emekçiye - Gıdada yaz ucuzluğu başka yazlara kalacak

06 Mayıs 2026, Çarşamba 01:11
DİSK-AR verilerine göre asgarî ücret 4 bin 110 TL, en düşük emekli aylığı ise 2 bin 928 TL erirken, enflasyonun yükü düşük gelir gruplarına yansıdı.

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu Araştırma Merkezi (DİSK-AR), Mayıs 2026 Enflasyon Bülteni’ni yayımladı. DİSK-AR’ın TÜİK verilerini temel alarak hazırladığı bültene göre, Nisan 2026 itibarıyla asgarî ücretin satın alma gücü 4 bin 110 TL azaldı. En düşük emekli aylığı da aynı dönemde 2 bin 928 TL eridi.

Gıdadan kısıp kira ve ulaşıma veriyorlar

DİSK-AR’ın araştırmasına gör asgarî ücret, yılın dördüncü ayında 4 bin 110 TL değer kaybetti. En düşük emekli aylığında yaşanan erime ise 2 bin 928 lira oldu. DİSK-AR, düşük gelirlilerin gıdadan kısıp kira ve ulaşıma harcadığını ifade etti.

TÜİK gizlemeye devam ediyor

Bültende ayrıca TÜİK’in enflasyon sepetine koyduğu madde fiyat listesini gizlemeye devam ettiği belirtildi ve “Resmî enflasyon verileri konusundaki şaibe devam ediyor. TÜİK’in Haziran 2022’de madde fiyat listesini açıklamaktan vazgeçmesi nedeniyle enflasyon verileri daha da tartışmalı hale gelmişti. TÜİK’in şaibeli enflasyon verilerine göre bile Türkiye’de enflasyon yüksek seyretmeye devam ediyor” denildi.

Ankara - Mehmet Kara
[email protected]

***

Gıdada yaz ucuzluğu başka yazlara kalacak

Türkiye’de, son yıllarda gıda fiyatları baş döndüren bir hızla artıyor. TÜİK verilerine göre sebze ve meyve fiyatları, nisan ayında yüzde 5,9, yılbaşına göre yüzde 56,6, geçen yılın Nisan ayına göre yüzde 47,2 arttı.

Ekonomist Prof. Dr. Yaşar Uysal, TÜİK’in Nisan ayı enflasyon verileri kapsamında gıda fiyatlarında yaşanan ve izleyen aylarda da devam etmesi beklenen artışın yaz aylarındaki etkisini değerlendirdi. Uysal, gıda ürünlerinin genelde yükte ağır pahada hafif olduğuna işaret ederek, “Yani nakliye için geniş alan diğer bir deyişle kamyon gerekiyor. Bu nedenle gıda enflasyonunda artan mazot fiyatları yani nakliye ücretleri çok önemli bir faktör haline geldi. Yine artan kredi faizleri nedeniyle gerek gıda ürünleri ticaretinin finansmanı gerekse depolanabilir ürünlerde bekletmenin alternatif maliyeti arttı. Bu şartlarda gıdada geleneksel yaz ucuzluğu başka yazlara kalacaktır” dedi.  

İstanbul'da halk ekmeğe zam

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraki Halk Ekmek AŞ tarafından normal ve kepek ekmeğin fiyatına yüzde 25 zam yapıldı. Zamla normal ve kepek ekmeğin fiyatı 10 liradan 12,5 liraya çıkartıldı. Yapılan zam uygulanmaya başlandı.

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 355
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    ABD tarihinin en sevilmeyen lideri Trump: Halk desteği yüzde 35’e geriledi

    Enflasyonun faturası emekçiye - Gıdada yaz ucuzluğu başka yazlara kalacak

    Bir tarafta lüks hayatlar, diğer tarafta yoksulluk

    Uysal’dan Şimşek’e enflasyon çıkışı: 2053’te mi düşecek?

    İsrail borç batağında

    Hürmüz Boğazı düğümü: Dünyanın 100 günlük petrolü kaldı

    Enflasyonun yeni suçlusu: Jeopolitik gelişmeler

    Kölelikten işçiliğe ve sonrasına: Emeğin serüveni

    Hürmüz Boğazı'nda başlatılan "Özgürlük Projesi'ne" rağmen İran'la ateşkesin bitmediğini belirtti

    7 il için "sarı" kodlu meteorolojik uyarı

    6 Mayıs'tan itibaren geçici ateşkes ilan ettiler

    İsrail'in alıkoyduğu aktivistlerden Hüseyin Oral yurda döndü

    Çin'de havai fişek fabrikasında patlama: 21 kişi öldü, 61 kişi yaralandı

    Nevşehir'de yağış sonrası istinat duvarı çöktü

    ABD, Karayipler'de uyuşturucu taşıdığı iddia edilen gemiyi vurdu: 2 kişi öldü

    Enflasyonda büyük sıçrama

    Özgürlük Filosu Koalisyonu'na ait 4 teknenin etrafında askeri hareketlilik

    Patates çürüme riskiyle karşı karşıya

    Kurban Bayramı tatili 9 güne çıkarıldı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Bir tarafta lüks hayatlar, diğer tarafta yoksulluk
    Genel

    Uysal’dan Şimşek’e enflasyon çıkışı: 2053’te mi düşecek?
    Genel

    ABD tarihinin en sevilmeyen lideri Trump: Halk desteği yüzde 35’e geriledi
    Genel

    Enflasyonun yeni suçlusu: Jeopolitik gelişmeler
    Genel

    Enflasyonun faturası emekçiye - Gıdada yaz ucuzluğu başka yazlara kalacak
    Genel

    İsrail borç batağında
    Genel

    Hürmüz Boğazı düğümü: Dünyanın 100 günlük petrolü kaldı
    Genel

    Nurdan Katreler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.