Almanya’da vize süreci dijitalleşiyor

Almanya Dışişleri Bakanlığı, 2025 itibarıyla vize başvuru sürecinin büyük bir kısmını dijitalleştirmeyi planlıyor.

DW Türkçe‘nin haberine göre bakanlık bu kararla bekleme sürelerini azaltmayı ve nitelikli eleman göçünü teşvik etmeyi hedefliyor. Yeni sistem, kalifiye iş gücü başvurularına öncelik verecek. Dışişleri Bakanı Annalena Baerbock 2025’te sürecin dijital ortama taşınmasının ‘bir devrim’ olduğunu söyledi. Baerbock bu adımı, 23 Şubat’taki seçimlerden sonra görevi devredecek koalisyonun en önemli projelerinden biri olarak tanımlıyor. Vize başvuruları Almanca veya İngilizce, bu işlem için oluşturulan internet sitesi üzerinden yapılacak. Haber Merkezi Haber Merkezi

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