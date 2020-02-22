Almanyalı Müslümanlar: Uyarılarımız ciddiye alınmadı

Hanau saldırısı sonrasında Müslüman kuruluşlar harekete geçti. Kuruluşların “camiler için güvenlik tedbirleri arttırılsın” talebine ise kayıtsız kalınıyor.

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Almanya'daki saldırıda katledilenlerin kimlikleri açıklandı

Hanau’da iki nargile kafeye düzenlenen ve dokuz kişinin öldürüldüğü saldırılar Almanya’daki Müslüman kuruluşların sert tepkisine sebep oldu. Müslüman kuruluşlar Hanau saldırısı sonrasında siyasetçiler ve toplumu Müslümanların yanında yer almaya çağırdı. Kuruluşların “camiler için güvenlik tedbirleri arttırılsın” talebine ise birçok eyalet sıcak bakmıyor. DW’deki habere göre Almanya’da Müslümanların çatı kuruluşu Almanya Müslümanları Koordinasyon Konseyi’nin (KRM) Sözcüsü Zekeriya Altuğ saldırının düzenlendiği yer ve saldırganın bıraktığı yazının göçmenler, özellikle de Müslümanların hedef alındığını gösterdiğini söyledi.

“Almanya’nın ortasında dehşet senaryosu”

Diyanet İşleri Türk İslâm Birliği (DİTİB) ise Hanau’daki saldırıyla ilgili açıklamasında, “Almanya’nın ortasında dehşet senaryosu-Kelimeler yetersiz kalıyor” ifadesine yer verdi. Saldırıda masum insanların öldüğünü ve birçok kişinin de yaralandığını belirten DİTİB, “Ancak bu yara daha da derine iniyor. Göçmenlerin, Müslümanların iliğine kadar işliyor. Tahayyül edilemeyecek bir sağcı terör saldırısının kurbanı gencecik insanları mezara taşıyoruz” dedi. Almanya’nın son yıllarda Müslüman vatandaşlar ve camiler için giderek katlanılmaz hâle geldiği belirtilen açıklamada, siyasî ve toplumsal alanda düşünce hürriyeti kisvesi altında ırkçı ve Müslüman karşıtı açıklamaların yapıldığı kaydedildi. Müslümanları temsil eden kuruluşlarla cami derneklerinin bu tehlikeli söylemleri icraatın da izleyeceği yönünde uyarılar yaptığını hatırlatan DİTİB, ancak bu uyarıların ciddiye alınmadığını ve nadiren dayanışma mesajları verildiğini belirtti. Almanya genelindeki camilerde Cuma namazı sonrası terör kurbanları anıldı.

“Irkçılık hoş görülecek bir suç değil”

İslâm Toplumu Millî Görüş (IGMG) Genel Sekreteri Bekir Altaş da Hanau’daki saldırılar dolayısıyla açıklama yaptı. “Hanau’da gerçekleşen korkunç saldırılar dolayısıyla derin üzüntü duyuyoruz. Şu ana kadar şahit olduğumuz, ırkçılığı zararsızlaştırma tutumu ise akıl alır gibi değil” diyen Altaş şöyle konuştu, “Failin ırkçı motivasyonla hareket ettiği açıkça anlaşılıyor. Bu bizleri öfkelendirdiği kadar üzüntüye de sevk ediyor. Öfkelendiriyor, çünkü senelerden beri tam da bu hususta uyarılarda bulunulmasına rağmen ırkçılık zararsızlaştırılmaya devam ediyor. Üzüntüye sevk ediyor, çünkü her seferinde daha çok insan ırkçılığın kurbanı oluyor. Yıllardan beri bir zihniyet değişikliği çağrısında bulunuyor ancak netice alamıyoruz: Irkçılık hoş görülebilecek bir suç değildir. Kim bunu önemsiz, zararsız göstermeye kalkar ya da meseleyi geçiştirirse bu suça ortak olur.”