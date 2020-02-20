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20 ŞUBAT 2020 PERŞEMBE - YIL: 50

Angela Merkel: Irkçılık zehirdir

20 Şubat 2020, Perşembe 18:14
Hanau kentinde, aralarında en az beş Türk kökenlinin de bulunduğu ve dokuz kişinin ölümüne yol açan aşırı sağcı terör saldırısı Almanya’da büyük infiale yol açtı.

Saldırıda ölenlerin yakınlarına taziye, yaralılara da şifa dileyen Federal Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier, Almanya'da büyük çoğunluğun "Eylemi, ırkçılık, nefret ve şiddetin her tür biçimini" kınadığını belirterek, "Irkçı nefretin tehdit ettiği insanların yanındayım. Onlar yalnız değiller" şeklinde konuştu ve "Ülkemizde barış içinde birarada yaşamı savunmaktan vazgeçmeyeceğiz" dedi. Steinmeier’in bu akşam saat 18’de Hanau’nun merkezinde düzenlenecek anma törenine katılacağı açıklandı.

Başbakan Angela Merkel de olayı sert sözlerle kınayarak, ırkçılığı Alman toplumunu içinde bulunan bir zehir olarak tanımladı. "Irkçılık bir zehirdir, nefret bir zehirdir. Ve bu zehir toplumumuzda bulunuyor" diyen Merkel, söz konusu ‚zehir‘ nedeniyle Almanya’da geride kalan yıllarda çok sayıda imnsanının yaşamını yitirdiğini söyleyerek, "NSU terör örgütünü eylemlerinden Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke katledilmesine, Halle'deki cinayetlere kadar" yaşananlara işaret etti. Aşırı sağcı NSU çetesi 2000’li yıllarda 8'i Türk 10 kişiyi öldürmüştü. Lübcke geçen yıl 2 Haziran‘da bir ırkçı tarafından vurularak, öldürülmüştü. 10 Ekim 2019 tarihindeyse Almanya'nın doğusundaki Saksonya Anhalt eyaletinde bulunan Halle şehrindeki Yahudi cemaatine ait sinagoga ve hemen yanında bulunan Yahudi mezarlığına düzenlenen ırkçı saldırıda da iki kişi yaşamını yitirmişti.

 

 

Etiketler: Angela Merkel, ırkçılık, zehir
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