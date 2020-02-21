Avrupa'da ''ırkçı terör'' alarmı!

Avrupa'da ırkçı söylemin giderek yaygınlaşmasıyla kıta genelinde ırkçı terör de yaygınlaşmaya başladı.

'Irkçı terör ülkemizde yeniden bir tehlike'

Almanya'da Müslümanları hedef alan ve 9 kişinin öldürüldüğü ırkçı terör saldırısı, kıtada giderek yaygınlaşan ırkçı terörün katliamlar yapacak kadar büyük bir tehdit haline dönüştüğünü gösterdi.

Derlenen bilgilere göre, bazı ırkçı terör saldırılarında ciddi can kayıpları meydana gelirken, Avrupa'da yabancıların hemen hemen günlük düzeyde sözlü ırkçı saldırılara da maruz kaldığı görülüyor.

Diğer yandan ırkçı teröristler, Avrupa başkentlerinde sıklıkla cami ve sinagog gibi ibadet yerlerini hedef alıyor.

Avrupa genelinde ırkçı siyasetçilerin popülaritesinin arttığı ve oy kapma gayesiyle merkez partilerin söylemlerinin aşırılaşması, kıtada ırkçı teröristlerin faaliyet alanlarını genişlettiği değerlendiriliyor.

Batı dünyasında ırkçı terörde yüzde 320 artış

Kasım 2019'da yayımlanan Küresel Terör Endeksi, özellikle Batı Avrupa olmak üzere "Batı'da" ırkçı terörün son 5 yılda yüzde 320 arttığına dikkati çekti.

Yeni Zelanda'nın Güney Adası’ndaki Christchurch kentinde cuma namazı esnasında iki camiye düzenlenen ırkçı terör saldırısı sonucu 51 kişinin şehit edilmesi Batı dünyasında ırkçı ideolojinin ne tür bir tehlike yarattığının açık bir göstergesi olsa da Almanya'daki son saldırı, yetkililerin gerekli tedbirleri almadığına işaret ediyor.

Aynı zamanda Christchurch saldırısının Avrupa'da giderek etkinleşen ırkçı terörün de "örnek" teşkil ettiği görülüyor. Christchurch suçlusunun internet ortamında saldırıya ilişkin paylaştığı "manifesto" ve video benzerlerinin Avrupalı saldırganlar tarafından da kullanıldığı gözlemleniyor.

Almanya'da ırkçı terör yükselişte

Almanya'da dün akşam ırkçı terörist Tobias R, Hanau kentinde iki ayrı kafeye silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda 9 kişi vefat etti, 5 kişi yaralandı.

Saldırganın “yabancı düşmanlığı” saikiyle hareket ettiği, olayın “terörist saldırı” şüphesiyle soruşturulduğu bildirilirken, saldırganın ardında bir metin ve video bıraktığı belirtildi.

Öte yandan geçen hafta, Almanya'da saldırı hazırlığında olan ve ırkçı terör örgütü kurdukları ve destek verdikleri şüphesiyle 12 kişi gözaltına alındı.

Geçen yıl ekim ayında ise ırkçı terör bir sinagogu hedef aldı. Halle kentinde bir sinagogun önünde düzenlenen silahlı saldırıda iki kişi öldü. Saldırganın, saldırıdan önce ırkçı terör içerikli bir video yayımladığı belirlendi.

Yine Haziran 2019'da Almanya'nın Kassel Bölge Valisi Walter Lübcke, evinin bahçesinde ırkçı terörist Stephan Ernst tarafından başından vurularak öldürüldü.

Federal savcılığın, zanlıların geçmişte Nasyonal Sosyalist Yeraltı (NSU) terör örgütünü çevreleyen ağda yer alan isimlerin olduğunu açıklaması, 2000-2007 yıllarında Almanya'da 8'i Türk 10 kişiyi öldüren terör örgütü NSU tehlikesini tekrar gündeme getirdi.

Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas, bu cinayetin ardından yaptığı açıklamada, Almanya’nın ırkçı terör sorunu olduğunu belirtti.

Almanya’nın Kuzey Ren Vestfalya (KRV) eyaletindeki Bottrop kentinde de 2019 başında bir ırkçı terörist, aracını göçmen kökenlilerin üzerine sürerek 8 kişinin yaralanmasına neden oldu. Alman yetkililer, saldırganın temel amacının "yabancıları öldürmek" olduğunu teyit etti.

Münih kentinde 2016 yılında bir ırkçı teröristin, bir alışveriş merkezine düzenlediği saldırıda 10 kişi öldü, 36 kişi yaralandı. Zanlı, saldırı esnasında ırkçı söylemler kullandı.

İtalya

Diğer yandan İtalya'nın doğusundaki Macerata kentinde 3 Şubat 2018’deki ırkçı terör saldırısında, kent merkezine girdiği aracından çevreye ve özellikle Afrika kökenli insanların bulunduğu bölgeye ateş açan Luca Traini, 6 kişiyi yaraladı.

Traini, saldırının hemen ardından sırtına astığı İtalya bayrağı ile “Yaşasın İtalya” diye slogan atıp Nazi selamı verdi.

İngiltere

Londra'nın kuzeyindeki Finsbury Park Camisi yakınlarında bir kişi, 2016 yılının haziran ayında teravih namazı çıkışı aracını Müslümanların üzerine sürdü. Saldırıda 1 kişi öldü, 10 kişi yaralandı.

48 yaşındaki saldırgan Darren Osborne "terör bağlantılı cinayet" ve "cinayete teşebbüs" suçlarından 43 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Mahkemede konuşan görgü tanıkları, Osborne'un "Tüm Müslümanları öldüreceğim. Müslümanlar teröristtir." diye bağırdığını ve olayın ardından polisi beklerken de "İşimi tamamladım. Beni artık öldürebilirsiniz." diyerek gülümsediğini aktardı.

İsveç

İsveç'in Göteborg şehrine bağlı Trollhattan kasabasında 20 yaşındaki Anton Lundin Pettersson tarafından 4 sene önce bir okula düzenlenen ırkçı terör saldırısında göçmen kökenli 4 öğrenci ve 1 öğretmen öldü.

Müslüman ve göçmen karşıtlığıyla bölgede ün salan ve sosyal medyada, Müslüman ve göçmenlere karşı paylaşımlarıyla dikkat çeken ırkçı terörist Anton Lundin Pettersson, olaydan hemen sonra polis tarafından silahla öldürüldü.

Norveç

Norveç'in Barum kentinde geçen sene ırkçı terörist 22 yaşındaki Philip Manshaus, El-Nur İslam Merkezi adlı camiye saldırı düzenlemiş ve olayda bir kişi yaralanmıştı. Saldırganı durduran 65 yaşındaki Pakistan asıllı Muhammed Rafik ülkede kahraman ilan edildi.

Manshaus, camiye saldırmadan önce Çin asıllı 17 yaşındaki üvey kız kardeşi Johanne Zhangjia Ihle Hansen'i öldürmüştü. Olay sonrası polis ifadesinde Çin asıllı kız kardeşini öldürdüğü için pişman olmadığını söyleyen Manshaus, cami saldırısında ise çok sayıda Müslüman'ı öldürmeyi hedeflediğini itiraf etti.

Avrupa'da ırkçı teröre ilişkin tehlike çanları esasen 2011'de bu ülkede çalmıştı. Irkçı terörist Anders Behring Breivik, 77 kişinin ölümüne yol açan terör saldırısının öncesinde bir "manifesto" yayımlamış, çok kültürlülük ve "Avrupa'nın İslamlaşmasından" duyduğu rahatsızlığı ifade etmişti.

Irkçı terör "üstünlük" fikrine dayanıyor

Irkçı terörizm, ırk ve kültür gibi bazı ortak değerleri paylaşan kişilerin diğerlerinden üstün olduğu ve tüm topluma hükmetmesi gerektiğini öne süren tehlikeli bir ideolojiye dayanıyor.

Avrupa'da yükselişte olan ırkçı partiler de benzer bir ideolojiden besleniyor.

Yakın dönemde kıtada terör estiren ırkçı ideolojinin önünün alınamaması durumunda, Avrupa'nın temel değerlerinin daha da sarsılacağı ve sorunun büyüyeceği öngörülüyor.