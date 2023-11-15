Ateşkes çağrısı ahlâkî bir çığlıktır

Anglikan Kilisesi Lideri Justin Welby, İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırılarında çok sayıda sivilin öldürülmesi ve sivil altyapıya verilen büyük zararın “ahlaki olarak haklı gösterilemeyeceğini” belirterek, ateşkes çağrısının, “ahlaki bir çığlık” olduğunu bildirdi.

İngiltere Kilisesi Ruhani Lideri ve Canterbury Başpiskoposu Welby, genel rahipler meclisinde yaptığı konuşmada, Gazze’deki ateşkes çağrısını yineledi. Welby, krize askeri ya da siyasi bir cevabı olmadığını dile getirerek, ancak ateşkes çağrısının, birçok inançtan ve hiçbir inançtan olmayan insanlardan duydukları “ahlaki bir çığlık” olduğuna işaret etti.

Artık yeter, ölümler durmalı

Bölgede akan kanın durması, rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze’de acil ihtiyaç sahiplerine yardım ulaştırılması gerektiğini belirten Welby, “Ortak insanlığımız, İsrailliler ve Filistinliler için bugünden geleceğe adalet, güvenlik ve barış içinde bir arada yaşamayı sağlamak için başka bir yol bulmalıdır. İsa’nın adıyla, yüreklerimizden haykırıyoruz: Artık Yeter. Ölümler durmalı.” dedi. Anglikan Kilisesi Lideri Welby, uluslararası insancıl hukukun var olmasının nedeninin, “savaşta ortak insanlığı korumak” olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti: “Uluslararası insancıl hukuk, barbarlığa karşı bizim kalkanımızdır. Uluslararası hukukun ihlaline ilişkin tüm iddiaların ilgili makamlar tarafından soruşturulması gerekmektedir. Ancak, bir dini lider olarak şunu söyleyebilirim ki; bu kadar çok sivilin öldürülmesi ve sivil altyapıya verilen büyük zarar ahlaki olarak haklı gösterilemez.”